Jose Mourinho, 'Special one' (özel biri) lakabının artık bir anlam ifade etmediğini söyledi ve onu "geride kalmış" olarak nitelendirdi.

Portekizli teknik adam, Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Chelsea'de görevi devralmış ve ilk basın toplantısında medyaya kendisini Avrupa şampiyonu ve "özel biri" olarak tanıtmıştı.

Tecrübeli hoca o günden bugüne bu lakap ile anılıyor.

Mourinho, takma adı hakkında ne dedi?

Roma patronu basın toplantısında bu unvanın ötesine geçtiğini söylüyor:

"Special One hikâyesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Kariyerimin başında söylenen bir şey.

"Ama gün geçtikçe büyüyorsun ve kendinden çok başkalarına yardım etmeyi düşünüyorsun.

"Yani bu benim için eskide kalmış bir tarih. Yarın sadece başkalarına yardım etmeye çalışacağım."

Mourinho bir Avrupa kupasını daha hedefliyor

AS Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk finalinde çarşamba günü Feyenoord'u konuk ediyor.

Mourinho; Porto, Chelsea ve Manchester United'daki dönemlerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı.

Roma finalde başarılı olursa Jose, dördüncü Avrupa kupasını elde edecek ve bunu başaran ilk hoca olacak.

Mourinho, maç öncesi Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Finalde şanslar yüzde 50-50'dir ama bunu 51-49 bizim lehimize çevirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"Bu, maç sırasında olmalı. Daha önce değil. Birkaç ay içinde finale giden çalışma, bu 90 veya 120 dakikanın temelidir.

"Bugün oyuncuların günü, biz sadece biraz yardım etmek için oradayız. Şimdiye kadar tüm Avrupa finallerimi kazanarak şanslıydım. Oyuncularım ulaştığımız finallerde ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

"Bu sezon yolculuğun sonuna geldik. Final oynamak bize hak ettiğimizi verdi. Bu zaten bizim hedefimizdi.

"Bu final, bir tarih. Romanlar uzun yıllar sonra burada. Oraya vardığınızda tarih yazmak için mümkün olan her şeyi yapmalısınız."

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