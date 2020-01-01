Jose Mourinho: Southampton daha iyiydi, ama turu geçmeyi hak ettik

Tottenham'ın FA Kupası'nda bir üst tura yükseldiği Southampton maçının ardından Mourinho açıklamalarda bulundu.

menajeri Jose Mourinho, FA Kupası 4. Tur maçında 'ı 3-2 yenmelerinin ardından rakip takımın kendilerinden daha iyi olduklarını söyledi.

Maç sonunda konuşan Mourinho, "Takımımın sınırlarını zorlayan bir performansı vardı. Kullanamadığımız oyuncular bulunuyordu ve iki gün önce inanılmaz bir maç oynamıştık, bu yüzden sınırlardan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın sahada acı çektiğini belirten Portekizli antrenör, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık, sahadaki en iyi takım onlardı; ama kazanmayı hak ettik, çünkü sınırlarımızı zorladık. Onlar ise en iyi oyuncularıyla oynadılar, bir gün dinlenmişlerdi ve daha tazelerdi" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Tottenham'da şu ana kadar çok başarılı bir iş çıkardığını kaydeden Mourinho, "Çok fazla zorluğa sahip bir takımı yönetmek zorunda kaldım, bu yüzden çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Oyuncularım ruhları ve kalpleriyle oynadılar ve kesinlikle her şeylerini verdiler. İki turda dört maç oynadık ve bu oyuncular için gerçekten zor. Bu mutluluğu hak ediyorlar" şeklinde konuştu.