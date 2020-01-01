Jose Mourinho: Sosyal mesafe kuralını çiğneyip, Ancelotti'ye sarılacağım

Jose Mourinho, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için kuralları yıkacağını söyledi.

Teknik Direktörü Jose Mourinho, Carlo Ancelotti'ye olan 'aşkı' için kuralları çiğneyecek.

Mourinho, Premier Lig'in 33. haftasında karşılaşacakları maçı öncesi Ancelotti'ye olan hayranlığını dile getirdi.

Portekizli teknik adam, gazetecilere verdiği demeçte, "Futbolun içinde olan herkesin, Carlo Ancelotti'ye teknik direktör ve insan olarak hayran olduğunu düşünüyorum. Onu kişi olarak çok seviyorum ve açıkça söyleyebilirim ki o, son yirmi yılın en iyi teknik direktörleri arasında. Premier Lig'in ve Everton'ın ona sahip olması bir ayrıcalık. O harika biri. Bu yüzden pazar günü sosyal mesafe kuralını çiğneyip, ona sarılacağım. Çünkü Carlo'yu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Son olarak Sheffield United'a 3-1 mağlup olan Tottenham, ligde topladığı 45 puanla 9. sırada yer alıyor.