Jose Mourinho: Son'un golü bana Ronaldo'yu hatırlattı

Jose Mourinho, Burnley maçının ardından Heung-Min Son'un Burnley'ye attığı golle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında , konuk ettiği 'yi 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Heung-Min Son'un kendi ceza sahasının hemen önünden aldığı topu taşıyarak farkı 3'e çıkarttığı gol, maça damgasını vurdu.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Güney Koreli oyuncunun attığı golün, 'da çalıştığı dönemde Ronaldo'nun 1996-97 sezonunda Compostela ağlarına gönderdiği golü hatırlattığını belirtti.

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Maçın ardından BBC Sport'a konuşan Jose Mourinho "Son'un attığı gol muazzam. Harry'nin de 2 gol ve 1 asistle oynaması önemliydi. Eğer daha iyi seçimler ve paslar verebilseydik daha fazlasını yapabilirdik. Son'un golünü görünce aklıma Barcelona'da Bobby Robson ile birlikte çalışırken Ronaldo Nazario'nun attığı bir gol geldi. Gerçekten inanılmaz bir goldü. O durdurulamazdı" ifadelerini kullandı.