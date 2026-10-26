Real Madrid savunmacısı Marc Cucurella, El Clasico’da Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı sınırlandırarak savunmada müthiş bir performans sergiledi. Teknik direktör Jose Mourinho, dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden birine karşı soğukkanlılığını koruyan İspanyol oyuncuyu övdü.

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Cucurella, Camp Nou'daki kanat mücadelesinden galip çıktı

Marc Cucurella, sol bekte sergilediği kusursuz savunma performansıyla Real Madrid'in Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek El Clasico'yu kazanmasına yardımcı oldu. İspanyol oyuncu, Barcelona'nın tehlikeli kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı durdurmak için Alvaro Carreras'ın önünde tercih edildi.

Cucurella, 90 dakika boyunca Yamal'ın etkisini sınırladı ve genç oyuncuya tehlikeli bölgelerde zaman ve alan tanımadı.

Performansı, Madrid'in dirençli savunma düzeninin temelini oluşturdu.

Mourinho, Cucurella'nın zeki Yamal karşısındaki soğukkanlılığını övdü

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho, Yamal'ı durdurmanın Cucurella için şimdiye kadarki en zorlu sınav olduğunu kabul etti. Mourinho, “Bu çocuk çok iyi ve onunla baş etmek zor çünkü iyi olmasının yanı sıra zeki de” dedi.

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“Cucu'ya sarı kart gördürmek için her şeyi denedi ama Cucu çok iyi direndi.”

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Mourinho, “Takım olarak harika bir çaba gösterdik ama bu muhtemelen Cucu'nun oynadığı en zorlu maçtı. Çok iyi bir oyuncuya karşı üstün geldi” diye ekledi.

Rotasyon, Madrid'in beklerini hazır tutuyor

Mourinho, kadro rotasyonunun Cucurella'yı yüksek tempolu karşılaşmaya dinç çıkarmada önemli rol oynadığını açıkladı. Mourinho, “Üst düzey iki sol bekimiz var. Bu da oyuncuların sürelerini biraz yönetmemi sağlıyor” dedi.

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“Alvaro çarşamba günü son maçta oynadı. Bu sayede Cucu dinç kaldı ve yalnızca bu maça odaklandı.”

Teknik direktör, “Onları orada, benden 10 metre uzakta gördüğümde oyuncuların kalitesini gerçekten anlıyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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Cucurella, ilk 11 yarışındaki yerini sağlamlaştırıyor

Cucurella'nın etkileyici performansı, birden fazla kulvarda mücadele eden Real Madrid'in savunmadaki kadro derinliğini pekiştiriyor.

Mourinho, fiziksel tempoyu korumak için bek oyuncuları arasında rotasyon yapmayı sürdürecek.

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