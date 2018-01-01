Jose Mourinho: Şampiyonlar Ligi'nde kiminle eşleştiğimizin bir önemi yok

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi kuraları öncesi rahat hissettiğini söyledi.

Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli teknik direktörü, Devler Arenası'nda gruplardan çıktıktan sonra kiminle eşleştiğinin bir önemi olmadığının altını çizdi.

MUTV'ye konuşan Mourinho, "Pazartesi günü çekilecek kuraları dört gözle bekliyorum. Aslında gruplardan çıktıktan sonra eşleştiğin takımın hiçbir önemi yok. Çünkü son 16'ya kalan her takım, zaten belli yönlerden güçlü oluyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde her geçen yıl çok daha güçlü takımların varlık gösterdiğini de dile getirdi.

"Gruplarını birinci bitiren takımlar artık eskisi gibi rahat olamıyor. Çünkü ikinci bitiren takımların da onlardan bir farkı yok. Avrupa'da gitgide daha güçlü takımlar ortaya çıkıyor. Şu anki hedefimiz Liverpool ve Cardiff maçlarına odaklanmak olacak. Ardından Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlarız."

Manchester United, Premier Lig'de Pazar akşamı saat 19:00'da Liverpool ile karşılaşacak.