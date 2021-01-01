Jose Mourinho: Sadece doğru kulüp değil doğru kültür için de bekleyeceğim

Tottenham'daki görevine son verilen Jose Mourinho yeni görevi için aceleci davranmıyor.

Portekizli menajer yeni görevinde yalnız doğru kulübü değil doğru kültürü de tercih edeceğini söylüyor.

Premie Lig'de bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Jose Mourinho'nun Tottenham'daki görevine Nisan ayında son verilmişti.

58 yaşındaki menajer, başka bir kulüple anlaşmak için acele etmiyor ancak bu yıl Avrupa Şampiyonası için The Sun ile anlaştı.

Jose Mourinho ne söyledi?

The Times'a konuşan Jose Mourinho dinlenmek ve doğru kararlar almak için zaman kazandığını vurguluyor.

"Planım yok. Normal hayatıma devam ediyorum.

Kendimi taze ve sakin hissediyorum. Tatildeyim. Ödevimi ve analizimi yapmak için artık daha fazla zamanım var."

"Futbola geri dönmeyi bekleyeceğim. Sadece doğru kulüp için değil, doğru kültür için de. Belki gelecek sezon erken olur, göreceğiz."

Mourinho, Tottenham'da ne yaptı?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki J Grubu'ndan lider çıkan Mourinho'nun öğrencileri, Son 16 Turu'nda Hırvat takımı Dinamo Zagreb'e elendi.

Ligde 32 maç sonunda 14 galibiyet, sekiz beraberlik ve 10 yenilgiyle 50 puanı bulunan Londra temsilcisi, lider Manchester City'nin 24 puan gerisinde.

Mourinho, The Sun ile anlaştı

Jose Mourinho, EURO 2020 yorumculuğu için The Sun ile anlaştı.

Jose Mourinho daha önce Manchester United'dan ayrıldıktan sonra beIN Sports ve Sky Sports için yorumculuk yapmıştı.

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