Portekizli, penaltı olduğunu düşündüğü pozisyonda devam kararı çıkınca öfkeden deliye döndü.

Roma, Atalanta'ya mağlup oldu

Penaltı bekleyen Mourinho öfkeden deliye döndü

Portekizli saha içine girince kırmızı kart gördü

NE OLDU? Serie A'nın 7. haftasında Roma evinde Atalanta'yı konuk etti ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin 54. dakikasında Zaniolo ceza sahası içinde Okoli ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem devam kararı verince öfkeden deliye döndü. Portekizli itirazlarını saha içine girerek yapınca 57. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kararın ardından öfkesi artan Mourinho hakeme sert tepki gösterdi.

BAŞKA NE OLDU? Atalanta'da Merih Demiral, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı.

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