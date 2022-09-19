Jose Mourinho, Roma - Atalanta maçında saha içine girince kırmızı kart gördü

İdil Erin Tetik|
Mourinho Roma AtalantaGetty Images
José MourinhoRoma vs AtalantaRomaAtalantaSerie A

Portekizli, penaltı olduğunu düşündüğü pozisyonda devam kararı çıkınca öfkeden deliye döndü.

  • Roma, Atalanta'ya mağlup oldu
  • Penaltı bekleyen Mourinho öfkeden deliye döndü
  • Portekizli saha içine girince kırmızı kart gördü

NE OLDU? Serie A'nın 7. haftasında Roma evinde Atalanta'yı konuk etti ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin 54. dakikasında Zaniolo ceza sahası içinde Okoli ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem devam kararı verince öfkeden deliye döndü. Portekizli itirazlarını saha içine girerek yapınca 57. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kararın ardından öfkesi artan Mourinho hakeme sert tepki gösterdi.

BAŞKA NE OLDU? Atalanta'da Merih Demiral, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Roma vs Atalanta Jose MourinhoGetty Images
Jose Mourinho Roma vs Atalanta 2022/23Getty Images
Jose Mourinho roma vs atalanta 2022/23Getty Images