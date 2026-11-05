Jose Mourinho, AEK Atina karşısında aldıkları Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’ı nasıl yönettiğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, çoğunlukla yumuşak bir yaklaşım benimsediğini ancak gerektiğinde sert davranmaktan çekinmediğini söyledi.

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Zorlu bir Avrupa galibiyeti

Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında AEK Atina karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet aldı. OPAP Arena'daki çekişmeli maçın ardından basına konuşan Mourinho, takımının genel performansı ve oyuncularını yönetme yöntemleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun Vinicius'u yönetme yaklaşımı

Mourinho'nun maç sonu basın toplantısındaki en dikkat çekici açıklaması, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius'a nasıl yaklaştığına ilişkindi. Yetenekli hücum oyuncusuna karşı sert mi yoksa yumuşak mı davrandığı sorulduğunda Mourinho, yöntemini yüzdelerle anlattı.

Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde şöyle açıkladı: “Yüzde olarak ifade etmeye çalışırsam, şu ana kadar yüzde 80 sağ elimle (yumuşak yaklaşım), yüzde 20 sol elimle (sert yaklaşım) diyebilirim.”

Kadro içindeki dengeler

Mourinho, özellikle Yan Diomande'nin Real Madrid hücum hattındaki çok yönlülüğüne değinerek daha geniş kapsamlı taktik düzenine de açıklık getirdi. Diomande'nin Vinicius ile birlikte hücumda esnek bir görev dağılımı sağlayabilmesi için İspanya'nın başkentine özellikle her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu olarak getirildiğini belirtti.

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“Vinícius herhangi bir şeye neden olmadı,” diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Diomande, Real Madrid'e yalnızca tek kanatta değil, her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu olarak geliyor. Diomande için bunun hiçbir önemi yok. Farklı özelliklerle oynuyor ama sağda ya da solda olması onun için bir şeyi değiştirmiyor.

“Vini gayet kabul edilebilir bir maç çıkardı. Olağanüstü değildi ama takım da olağanüstü bir maç oynamadı. Takım zorlu, ciddi bir maç oynadı ve Vinícius da bu doğrultuda çok iyi bir performans sergiledi. Elbette sonucu belirsiz bir maçta değişiklik yapma zamanı geldiğinde sonucu düşünmek zorundayım. Ama aynı zamanda Valencia'yı da biraz düşünmem gerekiyor: Vinícius yerine Diomande'yi oyundan almak; [Eduardp] Camavinga yerine Bernardo [Silva]'yu oyundan almak, çünkü Tchouameni Valencia'da oynayacak. Bazı değişiklikleri yaparken cumartesi günü oynayacağımız maçı da hesaba kattım.”

Gözler Valencia maçına çevrildi

Madrid şimdi dikkatini yeniden lige çevirecek ve önemli bir La Liga maçına hazırlanacak. Mourinho'nun takımı, bu cumartesi Valencia ile karşılaşmak üzere Mestalla'ya gidecek.