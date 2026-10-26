Real Madrid'in Barcelona karşısında kritik bir galibiyet elde etmesinin ardından Jose Mourinho, maçın hakemlerini eleştirmekten kendini alamadı. Portekizli teknik direktör, El Clasico'nun ikinci yarısında olası bir kırmızı kart pozisyonunu gözden kaçıran VAR hakemine tepki gösterdi.

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Mourinho, El Clasico galibiyetine rağmen öfkeli

Mourinho, takımının Barcelona karşısında aldığı kritik 2-1'lik galibiyetin ardından maçın hakemlerine yönelik tepkisini dile getirdi. Portekizli teknik direktör, merakla beklenen son El Clasico'da kritik bir hakem kararının takımının aleyhine verildiğini düşündü.

Pazar günkü mücadele, zorlu lig sezonunun 10. haftasında oynandı. Real Madrid, ezeli rakiplerin kıran kırana geçen karşılaşmasından üç puanla ayrıldı. Ancak Mourinho'nun maç sonrası sert açıklamaları galibiyeti bir ölçüde gölgede bıraktı. Mourinho, ikinci yarıda Barcelona savunmacısı Joao Cancelo ile Madridli Yan Diomande arasında yaşanan bir pozisyona dikkat çekti.

VAR'ı uyumakla suçladı

Mourinho, Cancelo'nun 60. dakikada oyundan atılması gerektiğine inanıyor. Portekizli bekin Diomande'ye doğrudan kırmızı kartı gerektiren tehlikeli bir müdahalede bulunduğunu savundu. Sahadaki hakemi överken tepkisini tamamen VAR hakemlerine yöneltti. VAR ekibini açık ve bariz bir hatayı tamamen gözden kaçırmakla suçladı.

Mourinho, basın toplantısında şöyle konuştu: “Harika bir rakibe karşı harika bir maç oynadık. Bana göre çok iyi bir maç yöneten bir hakem vardı. Ama bana göre VAR 60. dakikada uyuyordu, çünkü Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı faul açıkça kırmızı kartlıktı.”

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Ezeli rakibe karşı müthiş galibiyet

VAR'ın pozisyona ilişkin tutumundan duyduğu belirgin rahatsızlığa rağmen Mourinho, takımının genel performansını da vurguladı. Ezeli rakiplerini yenmek, lig hedefleri açısından önemli bir moral kaynağı oldu. Eski Inter Milan teknik direktörü, o gün karşılaştıkları rakibin kalitesini teslim etti. Barcelona'nın yarattığı zorluğun üstesinden gelen oyuncularını övmeyi de ihmal etmedi.

Mourinho sözlerini, “Ama müthiş bir maçtı, müthiş bir galibiyetti” diyerek tamamladı.

Gözler gelecek maçlarda

Madrid şimdi bu kritik El Clasico galibiyetinin kazandırdığı ivmeyi sürdürmeye çalışacak. Barcelona karşısında üç puanı almak, sezonun bu erken aşamasında Mourinho'nun takımını lig şampiyonluğu yarışının içinde tutuyor. Mourinho'nun ekibi, bu hafta sonu ligde Racing Santander ile deplasmanda karşılaşacak.