Jose Mourinho, Real Madrid'in Barcelona'ya karşı El Clasico'daki dezavantajından yakınıyor

Jose Mourinho, Real Madrid ile Barcelona arasındaki fikstür farkına dikkat çekerek pazar günkü El Clasico öncesinde psikolojik savaşı şimdiden başlattı. Hafta içinde Avrupa’da alınan farklı galibiyete rağmen Portekizli teknik adam, takımının Katalan rakibine kıyasla toparlanmak için çok daha az zamanı olmasından rahatsız.

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Mourinho, Camp Nou deplasmanı öncesinde maç takvimini eleştirdi

Mourinho, takımının çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi’nde aldığı galibiyetin ardından maç takvimine ilişkin rahatsızlığını dile getirdi. Real Madrid, RB Leipzig’i 4-1 yenerken hafta sonu karşılaşacağı Barcelona, Paris Saint-Germain’e karşı Avrupa maçını tam bir gün önce oynadı. Bu fark, iki dev ekip bu hafta sonu Camp Nou’da karşı karşıya gelmeden önce lig liderine dinlenmek için 24 saat daha fazla zaman tanıyacak.

Hafta ortasındaki üstün performansın takıma ihtiyaç duyduğu moral desteğini sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda Mourinho, maç takviminin yarattığı zorluklara odaklandı. Eski Chelsea teknik direktörü, ESPN’in aktardığına göre, “El Clasico’da rehavete yer yok. Bu da bir lig maçı ama diğerlerinden farklı. Yolumuza devam ediyoruz. Şu anda 24 saatlik dinlenme süresinden mahrum kalıyoruz ama ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Real Madrid’in savunma sorunları sürüyor

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Leipzig karşısında atılan dört gole rağmen Madrid’in teknik direktörü, takımın genel performansından memnun değildi. Avrupa’nın son şampiyonu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı ilk 12 maçın yalnızca ikisinde kalesini gole kapatabildi. Savunmadaki sağlamlık önemli bir sorun olmayı sürdürürken Mourinho, hücum oyunundaki son gelişmelere rağmen takımın hâlâ gelişim aşamasında olduğunu belirterek kusursuz bir performans istediğini vurguladı.

Teknik direktör, “Hayır, hiçbir şey istediğim noktada değil. Her zaman daha iyi olmak istiyorum. Yüz günü aşkın süredir buradayım. Elbette istediğim noktada değiliz ama bugün bazı şeyleri eskisinden daha iyi yapıyoruz... Gelişiyoruz” diye konuştu.

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Courtois’nın kurtarışları ve konsantrasyon kayıpları

61 yaşındaki teknik direktör, Alman ekibine karşı yenilen gole özellikle sinirlendi. Thibaut Courtois’nın Madrid’in kazanma şansını korumak için olağanüstü kurtarışlar yapmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Savunmanın psikolojik yönünü de vurgulayan Mourinho, bir kalecinin gol yemeden maç bitirmekten duyduğu memnuniyeti, bir forvetin gol atınca yaşadığı sevinçle karşılaştırdı.

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“Yediğimiz gol hoşuma gitmedi çünkü kendimi kalecinin yerine koyuyorum. Courtois, maçı kazanma şansımızı koruyan iki inanılmaz kurtarış yaptı. Bir forvet nasıl gol atmayı seviyorsa bir kaleci de maç sonunda kalesini gole kapatmış olarak eve dönmeyi sever” diye ekledi.

La Liga’daki liderlik mücadelesine odaklanıyor





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Mourinho, çarşamba günü yenilen gol ile geçen pazar Sevilla karşısında alınan 4-1’lik galibiyette görülen benzer bir konsantrasyon kaybı arasında bağlantı kurdu. Bu anları, oyuncuların maçın son düdükten önce bittiğini düşündüğü aşırı özgüvene bağladı. “Bugün yediğimiz gol de Sevilla’ya karşı yediğimiz gol de aşırı özgüvenden ve birinin maçın çoktan kazanıldığını düşünmesinden kaynaklandı. Bu hoşuma gitmiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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Teknik direktör herhangi bir isim vermese de gözlemciler, savunma oyuncusu Dean Huijsen’in iki pozisyonda da yerini kaybetmiş göründüğüne dikkat çekti. El Clasico yaklaşırken Madrid, ilk dokuz lig maçının tamamını kazanan Barcelona karşısında bu tür hataları kaldıramaz.