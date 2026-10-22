Jose Mourinho, Real Madrid'in Barcelona karşısında El Clasico'daki dezavantajından yakınıyor

Jose Mourinho, Real Madrid ile Barcelona arasındaki maç takvimi farkına dikkat çekerek pazar günkü El Clasico öncesinde psikolojik savaşı şimdiden başlattı. Portekizli teknik direktör, takımının hafta içinde Avrupa'da aldığı rahat galibiyete rağmen Katalan rakibine kıyasla toparlanmak için çok daha az zamanı olmasından rahatsız.

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Mourinho, Camp Nou deplasmanı öncesinde maç takvimini eleştirdi

Mourinho, takımının çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından maç takvimine ilişkin rahatsızlığını dile getirdi. Real Madrid, RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederken hafta sonu karşılaşacağı Barcelona, Paris Saint-Germain ile Avrupa kupası maçını tam bir gün önce oynadı. Bu fark, iki dev takım bu hafta sonu Camp Nou'da karşılaşmadan önce lig liderine toparlanmak için 24 saat daha fazla süre tanıyacak.

Hafta ortasındaki üstün performansın takıma ihtiyaç duyduğu moral desteğini sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda Mourinho, maç takviminden kaynaklanan zorluklara odaklandı. Eski Chelsea teknik direktörü, ESPN'in aktardığına göre, “El Clasico öncesinde rehavete yer yok. Bu da bir lig maçı ama diğerlerinden farklı. Yolumuza devam ediyoruz. Şu anda 24 saatlik dinlenme süresinden mahrum kalıyoruz ama ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Real Madrid'de savunma sorunları sürüyor

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Leipzig karşısında atılan dört gole rağmen Madrid teknik direktörü, takımının genel performansından memnun değildi. Bu sezon tüm kulvarlardaki ilk 12 maçının yalnızca ikisinde kalesini gole kapatabilen son Avrupa şampiyonu için savunma sağlamlığı önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Mourinho, kusursuz bir performans istediğini açıkça belirterek hücumdaki son gelişmelere rağmen takımın hâlâ gelişim sürecinde olduğunu söyledi.

Teknik direktör, “Hayır, hiçbir şey istediğim yerde değil. Her zaman gelişmek isterim. Yüz günden uzun süredir buradayım. Elbette istediğim noktada değiliz ama bugün bazı şeyleri eskisinden daha iyi yapıyoruz... Gelişiyoruz” diye konuştu.

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Courtois'nın kurtarışları ve konsantrasyon kayıpları

61 yaşındaki teknik direktör, Alman ekibi karşısında yenilen gole özellikle kızdı ve Thibaut Courtois'nın Madrid'in kazanma şansını korumak için olağanüstü kurtarışlar yapmak zorunda kaldığını vurguladı. Mourinho, savunmanın psikolojik yönüne dikkat çekerek bir kalecinin gol yemeden tamamladığı maçtan duyduğu memnuniyeti, bir forvetin gol atma sevinciyle karşılaştırdı.

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“Yediğimiz golü beğenmedim çünkü kendimi kalecinin yerine koydum. Courtois, maçı kazanma şansımızı koruyan iki inanılmaz kurtarış yaptı. Bir forvet gol atmayı nasıl seviyorsa kaleci de maçtan gol yemeden ayrılmayı sever” diye ekledi.

Odak noktası La Liga'da zirve mücadelesi





Getty Images

Mourinho, çarşamba günü yenilen golü geçen pazar Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyette yaşanan benzer bir konsantrasyon kaybıyla ilişkilendirdi. Oyuncuların maçın bitiş düdüğünden önce sonuçlandığını düşündüğünü belirterek bu anları aşırı özgüvene bağladı. “Bugün yediğimiz gol de Sevilla karşısında yediğimiz gol de aşırı özgüvenden ve birinin maçın zaten kazanıldığını düşünmesinden kaynaklandı. Bundan hoşlanmıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Teknik direktör herhangi bir oyuncunun adını vermese de gözlemciler, savunmacı Dean Huijsen'in her iki pozisyonda da yerini kaybetmiş göründüğünü belirtti. El Clasico yaklaşırken Madrid, ligdeki ilk dokuz maçının tamamını kazanan Barcelona karşısında bu tür hataları göze alamaz.

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