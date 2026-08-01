Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada takımının performansı hakkında konuştu.

As gazetesi, Mourinho'nun Real Madrid kanalına yaptığı açıklamaları yayınladı. Mourinho şöyle konuştu: "Takımın 3 farklı yüzünü gördüm; dinç bir takım, yorgun bir takım ve bir de aşırı yorgun bir takım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dinç olan takım harika oynadı ve ilk yarının sonundaki 2-1'lik skor, ortaya konan performansın hak ettiğinden çok daha azdı. Çünkü yüksek kalitede bir ilk yarı oynadık ve rahatlıkla üç ya da dört gol öne geçebilirdik."

Şunları ekledi: "Ardından maç daha fiziksel bir hâl aldı, rakip üzerimizde büyük bir baskı kurdu ve işte burada takımın ikinci yüzü ortaya çıktı. Joan ve Mario gibi iki genç oyuncuyla ceza sahası içinde savunma yapmak zorunda kaldığınızda, ikisi de büyük bir maç çıkardı, ancak fiziksel açıdan Moise Kean gibi güçlü bir forvete karşı koymalarına imkân verecek seviyede henüz değiller."

Mourinho, "Üçüncü yüze gelince, işte bu benim çok hoşuma gitti. Aşırı yorgun ama bir arada kalmayı bilen ve oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren bir takımdı." dedi.

Şu ifadeleri kullandı: "Dumfries ve Endrick yalnızca 3 antrenman yaptılar, buna rağmen ikisi de 70 dakikadan fazla oynadı. Bu harika bir çaba ve benim için büyük değeri var; ortaya koydukları için ikisine de teşekkür ettim. Açıkçası her şey hoşuma gitti."

Maçtan çıkardığı sonuçlar hakkında Mourinho şöyle yanıt verdi: "Şu anda elimizde bulunan imkânlar ve oyuncularla Real Madrid budur. Maçtan önce oyunculara, Real Madrid'in hazırlık maçlarında bile Real Madrid olarak kaldığını söyledim."

Şunları vurguladı: "Bugün, tabir yerindeyse, elimde mevcut olan adamları sahaya sürmek zorunda kaldım. Yalnızca dün antrenman yaptık ve o antrenmanı bazı organizasyonel konulara ayırdık."

Ekledi: "Hâlâ bir rüyadan uyanıyormuş gibi görünen zavallı Carlos Espi'yi sahaya sürdük. Dün bizimle sadece bir saat antrenman yaptı ve bugün Real Madrid için oynamanın anlamını kavramak adına bize yardımcı oldu."

"İlk günden beri oyuncuların ortaya koyduğu çalışmadan çok memnunum. Beni endişelendiren, geri kalan oyuncuların eksikliği; keşke onlarla da üç haftalık bir çalışma süresi bulabilseydim, ama bu mümkün değil." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Pazartesi günü Vinicius, Brahim Diaz ve Bernardo Silva gelecek. Ayrıca Dumfries, Carlos ve Endrick daha fazla sayıda antrenman yapmış olacaklar... Geri kalan oyuncuların tamamı gelene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Şöyle tamamladı: "Şu ana kadar özel bir şey hissetmedim, çünkü gerçek maçlar henüz başlamadı."