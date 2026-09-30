Sport Bild'in haberine göre, İngiliz milli oyuncunun gelecek yaz Bundesliga ekibinde tutulmasının giderek daha da zorlaştığı anlaşılıyor.

Bunun başlıca nedeni, 23 yaşındaki oyuncuya yönelik büyük uluslararası ilgi. Artık Real Madrid'in de yarışa dahil olduğu belirtiliyor. Eflatun-beyazlılar, hem Antonio Rüdiger hem de Eder Militao'nun kulüpten ayrılabilecek olması nedeniyle 2027 için savunmaya takviye arıyor. Quansah'ın, Real Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun öncelikli adaylarından biri olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra Premier League'in dev kulüpleri de çok yönlü savunma oyuncusunu takibe aldı. Quansah'ın 2025 yazında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Leverkusen'e transfer olduğu, İngiliz kulübünün ise 2027'de 70 milyon euro karşılığında devreye sokabileceği bir geri satın alma maddesine sahip olduğu öne sürülüyor.

Maddenin aktive edilmesi için son tarih gelecek yılın 15 Haziran günü. Bild'e göre Reds'in bu opsiyonu kullanıp Quansah'ı İngiltere'ye geri getirmesi ihtimal dışı değil. Ancak savunmacının 2027/28 sezonunda Anfield Road'da forma giymesi kesinleşmiş değil. Buna göre Liverpool, oyuncuyu doğrudan kârla yeniden satabilir.

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Jarell Quansah'a başka hangi kulüpler ilgi gösteriyor?

Bu da Real Madrid'in yanı sıra FC Chelsea ile FC Arsenal'i gündeme getiriyor; bu kulüplerin de transfere ilgi gösterdiği belirtiliyor. Gunners, geçen yaz da Quansah'ı ayartmak için girişimlerde bulunmuştu, ancak B04 buna engel oldu.

İddiaya göre Arsenal, Quansah için 65 milyon euro transfer bedeli teklif etti, ancak Leverkusen İngiliz oyuncunun sportif değerini fazla yüksek buldu ve teklifi reddetti. Oyuncunun kendisi de transfer vetosunu kabul etti.

Chelsea'nin de 23 yaşındaki oyuncu için daha önce bilgi aldığı ifade ediliyor. Özellikle Xabi Alonso'nun, boyu ve aynı anda ortalamanın üzerindeki teknik özellikleri nedeniyle Quansah'a büyük değer verdiği belirtiliyor. Kulüpler arasında yaşanacak bir teklif yarışı, sonunda Leverkusen için bonservis bedelini yukarı çekebilir.

Quansah, Werkself formasıyla tüm kulvarlarda 50 resmi maça çıktı; beş gol atıp bir de asist yaptı. Geçen sezonda Kasper Hjulmand yönetiminde daha çok stoperde görev yapan oyuncu, yeni teknik direktör Carles Martinez tarafından artık sağ bekte oynatılıyor.