Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarının ilk aşamaları, aralarında bir dizi yeni transferin de bulunduğu oyuncuları test etmek için bir fırsat oluşturdu.

Denzel Dumfries bu oyuncuların en dikkat çekenlerinden biriydi; zira Inter Milan'dan başlangıçta 20 milyon euro karşılığında gerçekleşen transferi, onun sağ bek mevkiinde Trent Alexander-Arnold'un yerini almak üzere geldiğine işaret ediyordu.

"Marca" gazetesinin belirttiğine göre, Hollandalı oyuncu, zorluklarla dolu bir sezon boyunca İngiliz oyuncunun üzerindeki baskıyı hafifletecek bir alternatif olarak kadroyu güçlendirmek için en ideal seçenek gibi görünüyordu.

Real Madrid ile geçirdiği istikrarsız bir ilk sezonun ardından Trent'in, teknik direktör José Mourinho'nun savunma hattındaki en önemli oyuncularından biri olması bekleniyordu.

Ancak ilk üç hazırlık maçındaki sınırlı katkısı onu istikrarsız bir konuma soktu; zira Dumfries ile çetin bir rekabetle karşı karşıya. Dünya Kupası nedeniyle birçok oyuncunun yokluğunda Mourinho, takımı yeniden inşa etmek zorunda kaldı ve bu süreçte, öne çıkan oyuncuların varlığıyla sağ bek mevkii büyük bir sorun hâline geldi.

Denemeler de bunu doğruluyor; Fiorentina maçında Arnold bek mevkiinde başladı ve Dumfries onun önünde kanatta oynadı. İngiliz oyuncu maçı tamamladı, Hollandalı oyuncu ise 75. dakikada oyundan alındı.

Ferencváros'a karşı oynanan ikinci maçta ise Mourinho rolleri tersine çevirdi: Dumfries maça başladı, Trent ise ikinci yarıda oyuna girdi.

Deportivo La Coruña'ya karşı oynanan üçüncü maçta Mourinho aynı planı tekrarladı; Hollandalı oyuncu bu kez kanatta maça başladı, Trent ise devre arasının ardından bek mevkiinde geri döndü. Ancak bu kez doksan dakikanın tamamını oynayan, eski Inter oyuncusu oldu.

Dumfries'in becerisi ona sezon başında hafif bir avantaj sağladı; ayrıca Portekizli teknik direktörün bir savaşçıya dönüştürdüğü oyuncu profilinin ideal örneğine uyuyor, gerçi sezon hazırlık döneminde sahip olduğu en iyi performansı gösteremedi.

Trent'e gelince, çok zorlandığı ilk sezonunun ardından, konsantrasyonunun zirvesinde, rahat ve Real Madrid içinde kendini kanıtlamaya istekli görünüyordu.

Aynı durum hücum hattında, özellikle de gerçek forvet mevkiinde tekrar ediyor; nitekim son iki maçta oyun süresi neredeyse eşit şekilde Endrick ile Carlos Espí arasında paylaştırıldı.

Mourinho, hiçbirini kesinleştirmeden isimleri ve dizilişleri değiştirerek kasıtlı olarak belirsizlik tohumları ekti ve herkesi sezon hazırlık döneminin son anına kadar rekabet etmeye zorladı.

Sağ bek ve yedek forvet mevkilerine ilişkin nihai karar hâlâ verilmedi ve bu belirsizlik, Portekizli teknik direktörün hâlâ gelişim aşamasında olan bir takımdan azami fayda sağlamak için sahip olduğu en iyi silah.