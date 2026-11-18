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Antonio Adán artık profesyonel futbolcu değil. 39 yaşındaki İspanyol, emeklilik kararını çarşamba günü duyurdu. Adını özellikle Real Betis'te duyuran eski kaleci, bundan önce Real Madrid'de kulüp efsanesi Iker Casillas'ın önünde şaşırtıcı biçimde tercih edilmişti.

Madrid doğumlu Adán, küçük yaşta Real Madrid'in altyapısına katıldı ve kulüpteki ilk maçına 2010'da çıktı. O dönemde dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Casillas'ın varlığı nedeniyle Bernabéu'da birinci kaleci olması pek olası görünmüyordu.

Adán, Aralık 2012'de birdenbire birinci kaleci olma fırsatını yakaladı. Bunun nedeni, José Mourinho ile Casillas arasındaki anlaşmazlıktı. Portekizli teknik direktör, Casillas'ı ilk 11'i İspanyol basınına sızdırmakla suçlarken İspanyol kaleci, soyunma odasındaki gerilimi artırmamak için yeni rolünü sessizce kabul etti.

Adán, Real Sociedad'a karşı oynanan bir sonraki maçta da ilk 11'de yer aldı ancak kırmızı kart gördü. Transfer döneminin o sırada tüm hızıyla devam etmesi de onun için talihsizlik oldu. Real Madrid, Sevilla'dan Diego López'i kadrosuna kattı ve sezonun geri kalanında hem Casillas'ın hem de Real Madrid formasıyla toplam on sekiz maça çıkan Adán'ın önünde López'i tercih etti.

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Daha fazla süre almak için ayrılan Adán, önce Cagliari'ye gitti; Ocak 2014'te ise Real Betis'e katılarak İspanya'ya döndü. Bu kulüpte 165 maça çıktı ve başarılı bir dönem geçirdi. Ardından 2018'de Atlético Madrid'e transfer oldu ve orada iki yıl boyunca Jan Oblak'ın yedeği olarak görev yaptı.

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Adán, 2020'de Sporting Portugal'ın ilgisini karşılıksız bırakmadı. Birinci kaleci olduğu kulüpte toplam 156 maçta kaleyi korudu. İki Portekiz lig şampiyonluğu da kazanan Adán, bir yıl kulüpsüz kaldıktan sonra kariyerine 2025'te İran ekibi Esteghlal FC'de devam etti. Bu kulüpte oynadığı on dokuz maçın ardından şimdi kariyerine nokta koydu.

Adán, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Çocukken hayalini kurduğum her şeyi yaşama şansına sahip oldum. Kazandım, kaybettim, ağladım ve kutlamalar yaptım; hepsinden önemlisi de öğrendim. Bana fırsat veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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A millî takımda forma giyemeyen Adán, sözlerini "Yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma, bana yol gösteren teknik direktörlere, yuvam olan kulüplere ve her zaman yanımda olan aileme" diye sürdürdü.

Adán, açıklamasını "Futbol bana her şeyi verdi. Futbolun etrafındaki sesleri artık duyamayacak olsam da onların sonsuza dek hafızama kazınacağından eminim. Teşekkürler futbol. Bu bir ayrıcalıktı" sözleriyle tamamladı.