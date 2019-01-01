Jose Mourinho, Newcastle United ile görüşmeye hazır

Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Jose Mourinho'nun Newcastle United fikrine sıcak baktığı ve görüşmelere başlayabileceği iddia edildi.

'ı satın alması beklenen Sheikh Khaled'in teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu düşündüğü ve Portekizli çalıştırıcının bu fikre olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

'ni yöneten 6 aileden biri olan Al Nahyan ailesinin üyesi Sheikh Khaled'in, Newcastle United'ı 350 milyon sterlin karşılığında satın alacağı gündemdeydi. Khaled'in Newcastle'ı satın alması durumunda ise teknik direktör Rafael Benitez yerine Mourinho'yu getirmek istediği belirtildi. Bu durumdan haberdar olan Mourinho'nun da Newcastle United görevini ciddi ciddi düşündüğü ifade edildi.

Kariyerinin son döneminde Newcastle United'ın başında olan Sir Bobby Robson ile Sporting Lisbon, ve 'da birlikte çalışma fırsatı bulan Mourinho, geçtiğimiz yaz şu açıklamaları yapmıştı: "Newcastle'a gitmek isterim. Robson'un evine gitme fikri çok hoşuma gidiyor. Stadyumlarını ve atmosferlerini çok seviyorum. Çok iyi ve coşkulu bir kalabalığa sahipler. Newcastle'ı seviyorum."

Mourinho'nun ve 'ı çalıştırdığı dönemlerde St. James' Park'ta hiç galibiyeti yok. 7 kez Newcastle deplasmanına giden deneyimli teknik adam, 4 kere kaybedip 3 kere de beraberlik aldı.