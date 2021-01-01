Jose Mourinho: Negatif bir takım için 100 gol fena da değil

Crystal Palace galibiyetinin ardından konuşan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, istatistiklere iyi tarafından bakıyor.

Jose Mourinho, Tottenham galibiyetinin ardından öğrencilerinden memnuniyetini dile getirerek "olumsuz bir takım" için 100 gollü bir hedefe ulaşmanın fena olmadığını söyledi.

Tottenham Pazar günü Crystal Palace'ı 4-1 yenerek son üç Premier Lig maçından dokuz puanla ayrıldı.

Kuzey Londra ekibi sezon boyunca tüm turnuvalarda toplamda 100 gol kaydetti ve Mourinho maç sonrası savunma oyunu oynattığına dair yapılan eleştirilere istatistiklerle yanıt verdi.

Jose Mourinho ne dedi?

Mourinho, istatistiklere dikkat çekti.

"Bana verilen istatistikler doğruysa sezon boyunca atılan 100 gol savunma yapan negatif bir takım için fena değil."

"Bizim için güzel bir haftaydı. Üç maç, dokuz puan. Önümüzdeki hafta Avrupa'da ve Arsenal'a karşı önemli bir maçımız var. Bu hafta bizim için kazanmaktan daha güzel bir şey olamazdı."

Tottenham bu sezon hangi başarıları elde edebilir?

Mourinho'nun öğrencileri, son galibiyetinin ardından Premier Lig'de altıncı sıraya yerleşti ve şimdi Avrupa'da Dinamo Zagreb'e karşı oynayacaklar.

Ligi ilk dörtte bitirebilecekleri konusunda Jose Mourinho da emin değil ancak bu durumu dert etmediğini söylüyor.

"Bilmiyorum, bunu gerçekten düşünmüyorum."

"Mümkün olduğu kadar çok maç kazanmaya çalışmalıyız, olabildiğince puan alıp iyi oynamalıyız. Neler olacağını göreceğiz."

"Avrupa Ligi enim için çok önemli