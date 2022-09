Jose Mourinho emeklilik konusu için 'hiçbir şeyin değişmediğini' söylüyor. Portekizli teknik adam hala kazanmayı seviyor, kaybetmekten nefret ediyor.

Avrupa'nın her yerinde kupalar kazandı.

Şu an Roma'yı çalıştırıyor.

Ocak ayında 60 yaşına girecek.

NELER OLDU? Şu an Serie A devi Roma'yı çalıştıran eski Manchester United, Chelsea ve Real Madrid patronu Mourinho, geçmişte 60'lı yaşlarının bir noktasında emekli olacağını belirtmişti. Şu an 59 yaşında ve 26 Ocak'ta 60 yaşına girecek ancak oyuna olan tutkusu her zamanki gibi gençliğini koruyor ve şu an için işinden vazgeçme planı yok.

NELER SÖYLENDİ? Mourinho, şu şekilde konuştu: "Bu 22 yıl hızlı geçti ama devam etmek istiyorum. Kendimi iyi, güçlü ve motive hissediyorum. Kazanmayı seviyorum, kaybetmekten nefret ediyorum. Hiçbir şey değişmedi. Saçımın rengi, evet kırışıklıklar... ama devam etmek istiyorum. Bir 22 yıl daha değil çünkü vakit yok, ama birkaç yıl daha..."

BÜYÜK RESİM: Mourinho dünya futbolunun en kıskanılacak başarılarına sahip. Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Serie A, La Liga, UEFA Kupası, FA Kupası ve Avrupa Konferans Ligi kazanan Portekizli teknik adam önümüzdeki birkaç sene daha başarılarına başarı katmaya devam edecek.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty Images

Getty Images

Gety Images

MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? Mourinho'nun Roma'da sözleşmesi 2024 yılına kadar devam edecek ve Portekizli teknik adam hem Serie A'da hem de Avrupa'da son gününe kadar mücadele edecek.