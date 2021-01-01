Jose Mourinho: Mesut Özil ile ilgilendiğimizi kim söyledi?
Yorum()
Getty
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, "Tottenham'a gideceğime futbolu bırakırım" diyen Mesut Özil'e yanıt verdi.
Fulham maçı öncesi basın toplantısında konuşan Mourinho, Özil hakkında sorulan soruya, "Mesut Özil'i transfer etmek isteyen kim?" diyerek yanıt verdi.
Sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtlayan Mesut Özil'e bir takipçisi, "Arsenal ile kontratın bitiyor. Sadece Tottenham'dan teklif alsaydın futbolu mu bırakırdın, Tottenham ile mi anlaşırdın?" sorusunu yöneltmişti.
Arsenallı yıldız bu soruyu, "Kolay soru, futbolu bırakırdım." şeklinde yanıtlamıştı.