Üç UEFA organizasyonunda birden mutlu sona ulaşan ilk teknik direktör unvanını kazanan Portekizli başarısını ölümsüzleştirdi.

Jose Mourinho; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kupalarını koluna dövme yaptırdığını açıkladı.

'Special One' lakabıyla anılan deneyimli teknik adam geçen sezon Roma'yı tarihte ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde zafere taşımıştı.

Mourinho, Roma taraftarlarının şampiyonluğun ardından yaşadığı sevinçten ilham alarak böyle bir karar verdiğini söyledi.

Instagram'dan duyurdu

Avrupa'nın üç büyük kupasının yan yana yer aldığı bir görsel paylaşan Mourinho'nun mesajı şu şekildeydi:

"İşte dövmem bu. Roma halkının coşkusu bu dövmeyi yaptırmamı sağladı."

"Avrupa kupalarını kazandığım tüm kulüpleri onurlandıracak, özel bir şey olsun istedim. Ayrıca bunun eşsiz bir dövme olmasını istiyordum. Bu sadece benim sahip olabileceğim bir dövme."

"Alberto bana bazı çizimler gösterdi. Sadece birkaç detayı değiştirdim ve bu dövme ortaya çıktı."

Mourinho favori olarak gösterilmeyen takımları zirveye taşımaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti.

"Kariyerimle ilgili en güzel şey; Manchester United'daki Avrupa Ligi şampiyonluğu dışındaki kupaları Porto, Inter ve Roma'yla kazanmış olmam."

"Herkes kazanmanızı beklerken bunu başarmak başka, unutulmaz bir şampiyonluğa imza atmak ise bambaşka, çok daha özel."

Mourinho hangi kupaları kazandı?

Konferans Ligi şampiyonluğunun Mourinho'nun kalbindeki yeri çok özel olsa da, geçmişte daha büyük kupalar da Portekizlinin ellerinde yükselmişti.

Avrupa sahnesindeki ilk çıkışını Porto'yu çalıştırdığı dönemde yapan Mourinho, iki yıl içinde önce UEFA Kupası'nı, ardından Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak inanılmaz bir başarıya ulaştı.

Ardından Chelsea'nin başına geçen 59 yaşındaki teknik adam burada beklenen şampiyonlukların uzağında kaldı.

Mourinho yönetiminde sürpriz bir şekilde Avrupa'nın zirvesine dönen Inter, 2010 finalinde Bayern Münih'i yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Real Madrid dönemini de Avrupa'da kupa kazanamadan tamamlayan Mourinho, 2016/17 sezonunda Mamnchester United ile Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.