Sinirlenen Jose Mourinho, Roma için düzenlediği son basın toplantısında, yeni gelen Manchester United Menajeri Erik ten Hag'a vermek için herhangi bir tavsiyesi olup olmadığını soran bir muhabirin sorusunu yanıtladı.

Mourinho, United'daki ilk yılında Avrupa Ligi ile Lig Kupası'nı kazandı ve 2016-17'de United'dan sorumluyken kupa kazanan son adamdı. Sonraki sezon ise Premier Lig'de ikinci oldu.

Kırmızı Şeytanlar, 2018-19 sezonuna kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Portekizliyi görevden aldı ve Mourinho şu anda Roma'da kupa kazanma arayışında.

Mourinho, Ten Hag hakkında ne dedi?

Ole Gunnar Solskjaer, Mourinho'nun yerini aldıktan sonra United'ın ihtişamlı günlerini geri getiremedi ve kulüp şimdi Ajax'ın hocasıtaktikçisi Ten Hag yönetiminde yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor.

Mourinho şu anda Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde ve ilk maçı perşembe günü Leicester City'ye karşı oynayacak. Tecrübeli hoca, bu mücadele öncesinde Ten Hag hakkında soru sorulmasından memnun değildi.

Bir gazetecinin, eski kulübünün menajerik görevine getirilen Ten Hag'a tavsiyesi olup olmadığına dair sorulan soruyu yanıtlayan Mourino, "Güzel bir noktaya değindin. 'Eski' kulübüm. Benim kulübüm değil. Tavsiyem yok" dedi.

Abraham, Mourinho'yu dünyanın en iyi teknik direktörü olarak nitelendirdi

Mourinho'nun Roma'daki ilk sezonu karışıktı. Portekizli hâlâ Avrupa'da başarı için uğraşırken, aynı zamanda Serie A'da ilk dördü zorlamaya çalışıyor.

Mourinho'nun aldığı önemli kararlardan biri Chelsea'den Tammy Abraham'ı getirmek oldu. Çünkü İngiliz forvet, Stadio Olimpico'daki ilk sezonunda 24 gol attı.

Abraham, Mourinho'nun yanında öğrenmenin tadını çıkarırken, Portekizlinin adam yönetimi becerilerinden bahsetti ve The Athletic'e şunları söyledi:

"Tam olarak televizyondakiyle aynı!

"Her zaman bunu düşündüm ve şimdi onun altında çalışıyorum, kendim gördüm; o dünyanın en iyi hocası. Seni motive etme şekli bu.

"Derinin altına girmenin bir yolu var. Senden en iyiyi nasıl çıkaracağını biliyor. Sana asla ne kadar harika olduğunu ya da işini ne kadar iyi yaptığını söylemeyecek, her zaman daha fazlasını yapabileceğini söyleyecek. Daha fazlasını yapman gerekiyor."

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