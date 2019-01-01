Jose Mourinho: Liverpool buradan şampiyonluğu vermez

Jose Mourinho, Liverpool - Manchester City maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de 'i 3-1 mağlup eden , rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı ve birçok yorumcuya göre şampiyonluk yarışını sona erdirdi.

Son olarak 'ı çalıştıran ve şu sıralar yorumculuk yapan Jose Mourinho da Liverpool'un artık şampiyonluğu bırakmayacağından yana.

Sky Sports'a konuşan Mourinho, "Bence Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bitti. Olağanüstü bir şey yaşanmazsa, dramatik bir sakatlık gibi, Liverpool buradan şampiyonluğu vermez. Manchester City üst üste sekiz dokuz maç kazanma yeteneğine sahip bir takım ancak Liverpool'un dokuz puanlık avantajını kaybedeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool, Premier Lig'de 12 hafta geride kalırken 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.