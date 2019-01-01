Jose Mourinho: Liverpool buradan şampiyonluğu vermez
Premier Lig'de Manchester City'i 3-1 mağlup eden Liverpool, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı ve birçok yorumcuya göre şampiyonluk yarışını sona erdirdi.
Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve şu sıralar yorumculuk yapan Jose Mourinho da Liverpool'un artık şampiyonluğu bırakmayacağından yana.
Sky Sports'a konuşan Mourinho, "Bence Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bitti. Olağanüstü bir şey yaşanmazsa, dramatik bir sakatlık gibi, Liverpool buradan şampiyonluğu vermez. Manchester City üst üste sekiz dokuz maç kazanma yeteneğine sahip bir takım ancak Liverpool'un dokuz puanlık avantajını kaybedeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Liverpool, Premier Lig'de 12 hafta geride kalırken 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.