Jose Mourinho: Lionel Messi beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

Jose Mourinho, Real Madrid döneminde rakip olduğu Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol haber ajansı EFE' ye bir röportaj verdi.

Başarılı teknik direktör, 'i çalıştırdığı dönemde rakip olduğu hakkında konuştu.

Şu sıralarda kariyerini yorumculuk yaparak sürdüren Mourinho, 'nın süperstarı hakkında, "Birlikte oynadığım futbolcular bana çok şey kattı. Aynı zamanda rakip olduğum futbolcular da öyle. Örneğin Lionel Messi... Messi ile hiç aynı takımda olmadık, hep rakiptik. Ona karşı önlemler almaya çalıştım. Dolayısıyla Messi'nin beni daha iyi bir teknik direktör yaptığını söyleyebilirim. Dünya tarihinin en iyilerinden birisiyle rakiptim" ifadelerini kullandı.