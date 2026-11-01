Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Kylian Mbappe’yi ve kulübü, Çin pazarıyla ilgili son dönemde yaşanan tartışmayı ele alış biçimleri nedeniyle övdü. Fransa kaptanı, eski Çin lideri Mao Zedong hakkında yaptığı yorumların ardından yoğun tepkiyle karşılaştı ve yüksek gelir getiren ticari anlaşmalarını kaybetti.

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Mbappe'nin sözleri Çin'de büyük tepki çekti

Mourinho, Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki son açıklamalarının ardından süren tartışmaya değindi. Fransa millî takım oyuncusunun Mao'yu diktatör olarak nitelendirmesi, büyük ticari öneme sahip Çin pazarında kısa sürede ciddi tepkilere yol açtı.

Giderek artan tepkiler üzerine hem oyuncu hem de kulüp bu hafta hızla resmî özür açıklamaları yayımladı. Liga da devreye girmek zorunda kaldı. Lig başkanı Javier Tebas, krizin etkilerini sınırlamak için bir kriz birimi oluşturdu ve çarşamba günü Çin Büyükelçisi Yao Jing ile görüştü.

Mourinho, kulübün ve oyuncunun tutumunu övdü

Madrid'in Racing Santander ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Mourinho, durumun ele alınış biçiminden memnun olduğunu söyledi. Portekizli teknik direktör, ticari ve toplumsal etkileri azaltmak için hızla harekete geçen yıldız forvetini ve kulübü övdü.

“Günümüz dünyasının tehlikeleri bunlar. Çoğu zaman yapabileceğiniz en iyi şey ağzınızı açmamaktır. Çünkü söylediğiniz ya da yorum yaptığınız pek çok şey risk taşır,” diyen Mourinho'nun sözlerini Reuters aktardı.

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“Ama onun (Mbappe) bu konuda son derece saygın bir kulüple birlikte çok sorumlu davrandığını da gördüm. Bizim açımızdan mesele kapanmıştır. Söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Hem Real Madrid hem de Kylian Mbappe hemen harekete geçerek saygın bir tutum sergiledi. Teknik direktör olarak ikisinin de beni çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum.”

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Ticari sonuçlar Mbappe'yi ağır etkiledi

Birçok büyük Çinli markanın yıldız oyuncuyla bağlarını derhal koparması, Mbappe açısından ciddi mali sonuçlar doğurdu. Süt ürünleri şirketleri Mengniu ve Shanghai Milkground Food Tech ile Eastroc Beverage, Fransa kaptanıyla iş birliklerini sonlandırdı.

Çin devlet medyası kuruluşu China Daily, söz konusu açıklamaların Mbappe'nin ticari ilişkilerini tehdit ettiğini ve ünlülerin nüfuzunun sınırlarını çarpıcı biçimde hatırlattığını belirtti. Bu durum, takımın bölgedeki görünürlüğünü de etkiledi.

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Devlete ait yayın kuruluşu Migu, Madrid'in yaklaşan lig maçını yayın akışından çıkarmayı tercih etti. Mourinho, futbol yönetimi açısından konuyla ilgili ekleyecekleri başka bir şey olmadığını doğruladı.

Odak, Santander maçına çevrildi

Saha dışındaki gelişmelere rağmen Mourinho ve oyuncuları artık yeniden lig mücadelesine odaklanmak zorunda. Madrid, pazar günü Santander deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Maç, Çin'deki taraftarlarına yayınlanmayacak.

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Takım, liderle arasındaki farkı kapatmaya çalışırken üç puanı almak için mücadele edecek. Madrid, Liga puan tablosunda şu anda üçüncü sırada ve lider Barcelona'nın altı puan gerisinde.