Jose Mourinho: Kendimi amatör gibi hissettim

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, ertelenen Fulham maçı hakkındaki kararın geç verilmesini amatörce buluyor.

Menajeri Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında bu sezon Premier Lig'de ertelenen maçlarla ilgili endişelerini anlattı.



maçının, karşılaşmaya 3 saatten az bir süre kala ertelenmesini amatörce bulduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Açıkçası kendimi amatör gibi hissettim. O maça hazırlanıyorduk ve oynamadık. Bir haftalık çalışmamız aksadı. Karşılaşmayı oynamayacağımızı bilseydik farklı çalışmalar yapardık." şeklinde konuştu.

Maçların ertelenmesinin kendisi için kötü bir seçenek olduğunu söyleyen Mourinho, "İnsanlar maçın ertelenmesinin benim için daha iyi olacağını düşünebilir fakat o hafta maçımızın olmayacağını önceden bilmek benim için daha iyi. Çünkü o zaman antrenmanlardaki çalışmalarımız değişirdi. Oynamamak ve bir hafta istediğimiz çalışmayı yapmamak bize faydalı olmuyor" dedi.

Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham'ın evinde Fulham'ı konuk edeceği karşılaşma, konuk ekipte görülen Covid-19 vakaları nedeniyle tedbir amaçlı ertelenmişti.