Jose Mourinho: Kendi evimde yaşasaydım daha mutsuz olurdum

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United günlerindeki yaşamından bahsetti.

Jose Mourinho, 'da görev yaptığı sürece neden bir otelde yaşamını sürdürdüğünü açıkladı.

Mourinho, yeni kulübü ile üçüncü Premier Lig maçında 4 Aralık Çarşamba akşamı eski takımı Manchester United'a karşı sahaya çıkacak.

Bu karşılaşma önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, Manchester United'da mutsuz olmasının sebeplerinden birinin otelde yaşaması olduğunun söylenmesi üzerine bu teoriyi reddetti:

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"Nasıl mutsuz olurdum biliyor musunuz? Eğer kendi evimde yaşamaya başlasaydım mutsuz olurdum. İstemediğim halde evi temizlemek zorunda kalırdım. Ütü yapmak zorunda kalırdım ancak nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok. Yemek konusunda ise sadece yumurta ve sosis pişirmeyi biliyorum. Bu nedenle oldukça mutsuz olurdum. Otel odasında değil, harika bir dairede yaşadım. Her zaman benimdi ve bir hafta sonra ayrılmak zorunda kalacağım bir yer değildi. Tüm eşyalarım oradaydı. Kitaplarım, televizyonum, bilgisayarım... İstediğimde bana bir kahve getirirlerdi. Futbol maçları izler ve asistanlarımla çalışırken yemeği daireme söylerdim. Her şeyim vardı. Eğer bir apartman dairesinde yalnız yaşıyor olsaydım daha zor olurdu. Orada ise durumum iyiden de öteydi.

Mourinho, Premier Lig'de aldığı üst üste iki maçın ardından Manchester United'a karşı adeta gerçek bir teste tabi tutulacak. Ancak 56 yaşındaki teknik direktör bu konuda endişeli değil:

"Çok fazla şey öğrendim ve o zamandan daha iyi bir menajer olduğumu düşünüyorum."

