José Mourinho kararlı ve Real Madrid'e ancak mantıksız koşullar altında geri dönmek istiyor

Çeşitli İspanyol medya kaynaklarının haberine göre, José Mourinho ile Real Madrid temsilcileri arasında ilk görüşme gerçekleşti. Ancak 63 yaşındaki Portekizli teknik adamın öylece geri dönmek istemediği ortaya çıktı: Mourinho, bazı katı şartlar koyduğunu açıkça belirtti.

Kısa bir süre önce The Special One, Benfica'da kalma niyetini açıklamıştı, ancak sözleşmesindeki çıkış maddesi nedeniyle bu yaz ayrılması da mümkün. Oyuncu kadrosunu sakinleştirmek için acilen bir teknik direktör arayan Real Madrid, Mourinho'yu geri dönmeye ikna etmek istiyor.

Bu iş o kadar kolay olmayacak, çünkü Mourinho bir dizi şartını ortaya koydu. İlki, sporla ilgili kontrol: Mourinho, ilk on birin belirlenmesi, kadro yapısı ve soyunma odasındaki yönetim konusunda tam yetki istiyor. Kulübün bu konulara karışmasını istemiyor.

Ayrıca sözleşme süresi konusunda da net bir talebi var. Basit bir aracı olmak istemiyor, ancak projeyi değerlendiremeden uzun vadeli bir taahhütte bulunmak da istemiyor. Bu nedenle, söylendiğine göre iki yıllık bir sözleşmeye tam olarak odaklanmış durumda.

Hepsi bu kadar da değil. Personel konusunda da net fikirleri var. Mourinho, kendi teknik ekibiyle gelecek ve aynı zamanda mevcut kadroda değişiklikler yapacak. Konseptine uymayan yedi oyuncuya kadar kulüpten ayrılabilir.

Bir diğer önemli nokta ise iç süreçlerle ilgili. Haberlere göre Mourinho, son yıllarda yaşanan yüksek sakatlık oranından endişe duyuyor ve sağlık ekibi içinde daha fazla söz hakkı talep ediyor. Ayrıca net iletişim yapıları istiyor: birden fazla kişiyle konuşmak yerine, sadece başkan Florentino Pérez ile çalışmak istiyor.

Mourinho, oyuncuların iş yükünü kontrol altında tutmak için yaz turnelerinin planlamasına söz sahibi olmak istediği söyleniyor; hazırlık ve seyahat gibi unsurlar bile onun gündeminde yer alıyor. Önemli olan nokta, bu taleplerin kapsamlı bir paket oluşturuyor gibi görünmesidir. Bu talepler tam olarak karşılanmazsa, Mourinho’nun göreve gelmesi tehlikeye girebilir. Karar artık Pérez’e kalmış durumda.