Jose Mourinho: Kane ile ilgili kötü haberler gelebilir

Jose Mourinho, Southampton maçında sakatlanan Harry Kane'in durumuyla ilgili umutlu olmadığını söyledi.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan 'da Harry Kane şoku yaşanıyor.

Maçın 75. dakikasında sakatlanan Kane, arka adalesini tutarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Oyuncusunun sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Jose Mourinho "Şu an için bir bilgim yok. Belki bugün veya yarın durumdan haberdar oluruz. Ama bana ne hissettiğimi soruyorsanız; Harry'nin durumuyla ilgili kötü haberler bekliyorum" şeklinde konuştu.

Bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maça çıkan Harry Kane, 17 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.