Jose Mourinho: Jurgen ve Pep’in çalışma şartlarının benim elimde olmasını isterdim

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Manchester United’ın başındayken yeterli desteği bulamadığını söyledi.

Jose Mourinho, beIN Sports’a yaptığı açıklamada Jurgen Klopp ve Pep Guardiola kadar destek göremediğinden yakındı.

Rakip teknik direktörler kadar arkasında durulduğu takdirde ’da daha başarılı bir dönem geçirebileceğini iddia eden Mourinho “Jurgen ve Pep’in çalışma şartlarının benim elimde olmasını isterdim. ’un ilk 11’ine baktığımızda kaç oyuncu Jurgen Klopp’tan önce takımdaydı? Sadece birkaç tane. 2016-2017 sezonunda Pep, bek oyuncularından mutlu değildi. de bir sonraki sezon Pep’in listesindeki üç tane bek oyuncusunu takıma kattı. Claudio Bravo’yu transfer ettikten sonra performansından memnun kalmadı ve ertesi sezon Ederson’u kadroya dahil ettiler” ifadelerini kullandı.

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İki buçuk sene çalıştırdığı Manchester United ile ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu elde eden Mourinho, Jurgen Klopp’un Liverpool ile hala kupa kazanamamasıyla ilgili ise “Jurgen, üç buçuk sezondur Liverpool ile kupa kaldırma başarısını gösteremedi. Buna rağmen ona hala güven duyuluyor. O da vazgeçmeden denemeye devam ediyor” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Jose Mourinho’nun Manchester United kariyeri, 16 Aralık 2018’de Liverpool’a 3-1’lik skorla kaybedilen maçın ardından sona ermişti.