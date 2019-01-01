Jose Mourinho: İyi futbol izlemedik

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan oyundan etkilenmediğini dile getirdi.

'ın eski hocası Jose Mourinho, ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi.

Biri 2003'te , diğeri 2010'da ile olmak üzere iki Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Mourinho, dev finalde oynanan futboldan etkilenmediğini söyledi.



beIN Sports'a yaptığı açıklamada Liverpool'un üç forvetiyle atak futbol oynayan taraf olduğunu ancak Tottenham'da böyle bir yaklaşım görmediğini söyleyen Mourinho, "Bu maç bir Şampiyonlar Ligi finali değil de Premier Lig maçı ya da Lig Kupası maçı olsaydı bile oynanan oyunun iyi olmadığını söylerdim. Futbol kalitesi iyi değildi ve Tottenham için sinir bozucu bir durum. Çünkü kaybettiler ve bu oyundan daha iyi oynayabileceklerini biliyorlar. Böyle büyük anlarda en iyi seviyede oynamanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Arsene Wenger de Portekizli çalıştırıcıya katıldığını belirterek oynanan futbolun 'ortalama' olduğu belirtti:

"Şahsi düşüncem Liverpool'un çok ortalama bir oyun oynadığı ve Tottenham'ın çok daha fazlası olduğu yönünde. Tottenham'ın bu akşam sahaya yüzde yüz inanmadan çıktığını söyleyebilirim."