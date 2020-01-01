Jose Mourinho: İnsanlar bana farklı bir gözle yaklaşıyor

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine gelen eleştirilerin fazla olduğunu ve haksızlık yapıldığını ima etti.

Jose Mourinho, kendisine diğer teknik adamlardan daha sert davranıldığını ve eleştiriye maruz kaldığını düşünüyor.

Portekizli teknik adam, Sky Sports'a verdiği demeçte, haksız yere eleştirildiğini söylerken, "İnsanlar bana farklı bir gözle bakıyor. Başkalarından beklemediğiniz şeyleri, benim yapmamı beklediğinizin farkındayım. Çok fazla okumuyorum ancak aldığım bazı sorulardan bunu anlayabiliyorum. Mesela Newcastle maçından sonra aldığım ilk soru, ilk 11'de yer vermediğim oyuncum hakkındaydı. Bu oyuncuları, diğer teknik direktörler oynatmadığında hiçbir sorun olmaz. Rotasyon yapabilirler. Yedek bırakırlar ve herkes bunun teknik direktörün işi olduğunu düşünür" şeklinde konuştu.

57 yaşındaki teknik direktör, 'daki görevini 'yu çalıştırdığı zamanla kıyaslarken, "Ekibimle birlikte pozitif şeyler yapıyoruz. Bu işi biraz Porto'daki tecrübemle karşılaştırabilirim. Ocak 2002'de Porto'ya gittiğimde sezonun ikinci yarısı gerçekten zorluydu. Ancak önemli olan bir sonraki sezona hazırlanmak. Şu an ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Gelecek sezon için bilgi ve deneyim biriktiriyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Ligde 55 puanla 7. sırada yer alan Tottenham, 37. haftada ile karşılaşacak.