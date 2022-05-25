Roma ile Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde kupa mücadele edecek olan Jose Mourinho kariyerinin önceki yıllarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hem Chelsea'yi hem de Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, BT Sport'a yaptığı açıklamada Londra ekibini kendisine daha yakın hissettiğini belirtirken, Manchester United'daki son durumu da masaya yatırdı.

Mourinho Manchester United ve Chelsea için ne dedi?

"İngiltere'de desteklediğim takım elbette Chelsea. Orada iki farkı dönemde altı yıl geçirdim ve bu da son derece doğal.

"Manchester United tarafında ise taraftarların çok özel olduğunu düşünüyorum. Kulüpte çok sayıda iyi insan var bu yüzden oradan ayrılırken açıkladığım düşüncelerimin haklılığından dolayı mutlu değilim. Yanılmış olmayı isterdim ama haklı olduğumu biliyordum.

"Bana göre işler yolunda gitmediğinde ilk değişecek şey zihniyet ve organizasyondur ama bunu gerçekleştirme fırsatı bulamadım. Ayrılmamın takımı iyiye götürmeyeceğini biliyordum. Maalesef bunu biliyordum ama yine de onlara en iyisini diliyorum.

"Umarım eski günlerine dönmeyi başarırlar"

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kulübün unutulmaz isimlerinden Ole Gunnar Solskjaer'i oturtan Manchester United, Norveçli futbol adamıyla da aradığını bulamamıştı.

Sezonu Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick ile tamamlayan Manchester United yeni sezon öncesi Ajax'ın patronu Erik ten Hag ile anlaştı.

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