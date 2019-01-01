Jose Mourinho: Hiç kimse "El Fenomeno" Ronaldo'yu geçemez

Portekizli teknik direktör, Brezilya'nın eski golcüsü Ronaldo'nun şimdiye kadar gördüğü en iyi futbolcu olduğunu düşünüyor.

Jose Mourinho'ya göre ve , tüm zamanların en iyileri arasında en üst sıralarda yer almıyor. Mourinho'ya göre 'nın efsanevi forveti Ronaldo, futbol tarihinin en iyi oyuncusu.

Kariyerinde , , ve gibi Avrupa'nın dev kulüpleri bulunan Portekizli teknik direktör, birçok yıldız oyuncuyla da çalışma fırsatı buldu. Bununla birlikte onun üzerinde en fazla iz bırakan oyuncusu ise kariyerinin başlarında tanıştığı Ronaldo oldu.

Bobby Robson'ın tercümanı olarak çalıştığı 'da Ronaldo'yla bir sezon çalışma fırsatı bulan Mourinho, onun futbol tarihinin en büyük futbolcusu olduğunu düşünüyor.

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LiveScore' a açıklamalarda bulunan Mourinho, "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin daha uzun kariyerleri oldu. 15 yıl boyunca her gün zirvede kaldılar. Buna karşın yetenek ve ustalıktan bahsediyorsak, hiç kimse "El Fenomeno" Ronaldo'yu geçemez" ifadelerini kullandı.

"Robson ile birlikte Barcelona'dayken, onun görebileceğim en iyi oyuncu olduğunu anlamıştım," diyen Portekizli teknik direktör, "Geçirdiği sakatlıklar, daha da inanılmaz olabilecek kariyerini bitirdi, ancak 19 yaşındaki bir çocuğun yaptıkları gerçekten inanılmaz bir şeydi" şeklinde konuştu.