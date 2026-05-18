José Mourinho henüz Real Madrid'in teknik direktörü olarak resmen atanmamışken, ilk transfer söylentileri dolaşmaya başladı bile. Mundo Deportivo, İngiltere'den gelen haberlere dayanarak, Marcus Rashford'un Portekizli teknik adamın ilk transferi olacağını bildiriyor.

Pazartesi günü transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Mourinho'nun Real Madrid'e geçişinin kesinleştiğini bildirdi. 63 yaşındaki teknik direktörün iki yıllık bir sözleşmeye imza attığı iddia ediliyor. Ancak Real Madrid'den resmi bir onay henüz gelmedi.

Mourinho'nun Real Madrid ile yaptığı görüşmelerdeki önemli bir şartı, sporla ilgili kontrolü elinde tutmaktı: "Özel Adam", ilk on birin belirlenmesi, kadro yapısı ve soyunma odasındaki yönetim konusunda tam yetki istiyor. Kulübün bu konulara karışmasını istemiyor.

Mundo Deportivo, Mourinho'nun hiç vakit kaybetmediğini ve gözünü Rashford'a diktiğini bildiriyor. Kanat forveti, bu sezon Manchester United'dan FC Barcelona'ya kiralanmış durumda ve United'da artık bir geleceği yok gibi görünüyor.

Katalan gazetesi, "Mourinho'ya yakın kaynaklar, Marcus Rashford'u transfer ederek herkesi şaşırtabileceğini söylüyor" diye yazıyor. "Barcelona da İngiliz oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de, Mourinho Rashford ile iyi bir ilişki sürdürüyor."

İkili, Manchester'da birlikte geçirdikleri ve Avrupa Ligi'ni kazandıkları dönemden tanışıyor. Mourinho'nun Rashford ile kişisel bağının yanı sıra, forveti kadrosuna katmak için bir nedeni daha olduğu söyleniyor: ortalığı karıştırmak ve Barcelona'ya zorluk çıkarmak istiyor.