ÖZEL | Jose Mourinho: Giden zamanı geri getiremezsiniz

Portekizli teknik adam, 2010'da Inter ile birlikte kazandığı üçlü zaferin ardından vermek zorunda kaldığı ayrılık kararının arka planını anlattı.

Şu anda herhangi bir kulüple anlaşmamış ve son dönemde başarı elde edememiş olsa da dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Jose Mourinho, büyük başarılar kazandığı 'i bırakıp 'in başına geçtiği süreç hakkında duygularını dile getirdi.

DAZN'a konuşan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Inter'de 2 sezon geçirmiş ve 2009-10 sezonunda , İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Böylece Inter, futbol tarihinde bu üçlü zaferi tek sezonda yaşayan ilk İtalyan kulübü olmuştu.

Final maçı ile Madrid'de oynanmış ve Inter 2-0 kazanmıştı. Ancak kutlamalara katılmak için 'a dönmeyen ve Real Madrid ile el sıkışan Mourinho, bu duruma duygularının engel olduğunu ifade etti.

"Maç bittikten sonra Milan'a dönmedim. Eğer dönseydim, Real Madrid'e gidemezdim. Kararımı vermiştim. Sözleşmeyi imzalamamıştık ama kararım kesindi. Real Madrid'e gitmeye karar vermiştim. Daha önce 2 kez onları reddetmiştim, bu benim üçüncü fırsatımdı. Real Madrid'e 1 kez hayır demek zorduk, ikinci kez hayır demek çok daha zordur; üçüncü kez hayır demek ise imkansızdır. Bu yüzden Milan'a geri dönmedim."

Kariyerindeki ikinci Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı gece, duygularından adeta kaçtığını ifade eden Mourinho, soyunma odasındaki kutlamalara bile katılamadığını belirtti.

"Soyunma odasına bile giremediğimi çok net hatırlıyorum çünkü duygularımı kontrol edemeyeceğim hissine kapıldım. Ben de bu duygulardan kaçtım. Sahadayken birkaç cümle söyledim, çok heyecanlıydım. Ama bütün bunlardan kaçmak istedim çünkü kendimi çok iyi tanıyorum."

O dönemki Interli oyuncu kadrosuna karşı güçlü duygular beslediğini söyleyen Mourinho, geçmişe dönmek imkansız olsa da onların ömür boyu arkadaşları olacağını düşünüyor.

"Hiç kimseye samimi bir şekilde veda etmemeye çalıştım. Onları çok özlüyorum. Giden zaman geri gelmiyor. Zamanda geriye gidip tüm bunları yeniden yaşayamıyoruz ancak arkadaşlar sonsuzdur. Onlar benim arkadaşım ve ben de kendimi onların arkadaşı olarak görüyorum."