Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'dan transferi için FIFA onayını bekleyen genç yetenek JJ Gabriel hakkında yorum yapmayı reddetti. Portekizli teknik adam, yalnızca her gün birlikte çalıştığı oyunculara odaklandığını açıkça belirtti.

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Mourinho, JJ Gabriel sorusunu geçiştirdi

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, JJ Gabriel'in durumuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Genç oyuncu, Manchester United'dan transferinin FIFA tarafından onaylanmasını beklerken Madrid'de antrenman yapmayı sürdürüyor.

Mourinho, kısa ve doğrudan verdiği yanıtta her gün birlikte çalıştığı kadro ile çalışma grubunun dışındaki oyuncular arasında net bir ayrım yaptı. Bekleyen transferin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir tarih vermedi ve transfer hakkında değerlendirmede bulunmadı.

Odak noktası kadrodaki oyuncular

Mourinho, oyuncularla bağını her gün antrenman sahasında birlikte çalışarak kurduğunu açıkladı. Günlük bir çalışma ilişkisi olmadan kamuoyuna görüş bildirmek için bir neden görmediğini söyledi.

“Söyleyecek bir şeyim yok. Hiçbir hissim yok,” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyuncularımla, her gün birlikte çalıştığım ve yararlanabileceğim oyuncularla aramda bir bağ var. Benimle çalışmayan oyuncularla aramda böyle bir bağ yok.”

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Kalabalık fikstürde kadro kurmanın zorlukları

Mourinho'nun tutumu, yoğun maç takviminde hâlihazırda elindeki oyuncuları yönetmeye yönelik daha geniş odağını yansıtıyor. Real Madrid, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve yerel kupa maçlarını bir arada götürürken oyuncuların günlük hazırlık durumu, dışarıdaki transfer söylentilerinin önüne geçiyor.

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Teknik adam, dışarıdaki gelişmelere takılmak yerine geniş bir oyuncu seçenekleri grubu oluşturmanın önemini defalarca vurguladı. Evrak işlemleri ve onaylar başka bir yerde tamamlanana kadar dikkatini mevcut kadrosundaki oyunculara verecek.

FIFA onayı bekleniyor

JJ Gabriel, Manchester United'dan transferine FIFA'nın onay vermesini beklerken Madrid'de antrenman yapmayı sürdürüyor. Kulüpte resmî bir görev üstlenmesi veya Real Madrid'in düzenine dâhil olması, bu onayın çıkmasına bağlı.

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Bu sırada Mourinho ve ekibi, yaklaşan maçların saha içi hazırlıklarına devam ediyor.