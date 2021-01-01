Jose Mourinho, Gareth Bale ve Dele Alli konusunda yanlış karar verdiğini düşünüyor

​Tottenham Menajeri Jose Mourinho iki oyuncusunu "formda ve zinde" görmek istediğini söyleyerek eleştirdi.

Jose Mourinho, bu sezon Gareth Bale ve Dele Alli ile "yanlış kararlar" verdiğini kabul etti ve mümkün olduğunca "zinde" oyunculara sahip olmak istediğini söyledi.

Bale ve Alli bu sezon Portekizli menajerin listesindeki yerini istikrarlı bir şekilde koruyamadı.

Mourinho, zaman zaman ikiliyi eleştirdi ve iki yıldızın takımdaki geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Jose Mourino ne dedi?

Jose Mourinho, Manchester City'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte, "İyi oyuncular zinde ve hazır olduklarında onlara her zaman yerimiz var." dedi.

"Biz menajerler bazen yanlış kararlar verebiliyoruz, bunu hepimiz yapıyoruz ama hiçbirimiz deli değiliz."

"Hiçbirimiz oyuncu hazır olduğunda 'ben bu oyuncunun bana ve takıma yardım etmesini istemiyorum' demiyoruz."

"Gio Lo Celso ve Sergio Reguilon bir süredir bizimle değil. Onlar geri gelirse ve Dele ile Gareth'i zinde oynamaya hazır hale getirebilirsek kadromuz için büyük bir gelişme olur."

Gareth Bale ve Dele Alli 2020-21 sezonunda kaç maç oynadı?

Bale, 2020 yazında Real Madrid'den Tottenham'a geri döndü. Şu ana kadar sadece 16 maçta görev alan Bale, 248 dakika sahada kaldı.

Dele Alli ise Tottenham ile 14 maça çıkarak 101 dakika görev yaptı.

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Her iki yıldız da Mourinho'ya kendisini kanıtlamaya çalışırken Tottenham, Perşembe günü Wolfsberger ile Avrupa Ligi son 32 maçında mücadele edecek.

Gareth Bale ve Dele Alli, Premier Lig'in 24. haftasında oynanan Manchester City mücadelesinde forma şansı bulmuşlardı.

Mourinho, Bale'ın oyuna girmesi hakkında "Bence Bale'ın oyuna katılması iyi oldu. Elbette bundan daha fazlasına hazır değil ama olumlu izlenim." dedi.

"İyi bir pozisyon yakaladı, gol atabilirdi. Perşembe günü oynayabilir mi bakacağız."

"Hazır olduklarında kaliteli oyuncular oyuna çok şey katabilir. Bu yüzden eğer hazırsa bize katılabilir."