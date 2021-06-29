Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Euro 2020’yi değerlendirirken hangi takımları finalde görmek istediğini de söyledi.

Fransa ve Portekiz gibi iki favorinin turnuvaya veda etmesinin ardından Euro 2020’de işler iyice kızıştı.

Son 16 turundaki İtalya - Belçika ve İngiltere - Almanya eşleşmelerinin yanı sıra İspanya, Danimarka ve İsviçre gibi takımlar da yollarına dolu dizgin devam ediyorlar.

Neler söylendi?

The Times’a yazan Roma teknik direktörü Jose Mourinho da İngiltere’nin turnuvadaki şansını değerlendirirken hangi iki takımı finalde görmek istediğini de belirtti.

“Portekiz’in elenmesiyle birlikte, Roma’ın teknik direktörü olarak gönlüm artık İtalya’dan yana çünkü orada forma giyen oyuncularım var. Turnuvada harika bir performans gösteren Leonardo Spinazzola’ya ve maçlara daha çok yedek kulübesinden dahil olan Bryan Cristante’ye bol şans diliyorum.”

“Benim için İngiltere - İtalya finali harika olurdu çünkü aynı zamanda İngiltere’yi de destekliyorum. Harry Kane’in İngiltere kaptanı kupayı kaldırmasını çok isterim. İngiltere eğer Almanya’yı yenerse bence Wembley’deki finalde boy gösterecektir.”

Ayrıca Mourinho, İngiltere’nin son 16 turunda Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı da değerlendirdi:

“Bir takımın hücum edebilmesi ve maçı kazanması için savunmada da iyi olması gerekir. Bence Almanya’yı durdurabilmek için en iyi yol üçlü savunmayla ve kanat beklerle oynamak olacaktır.”

“Portekiz, Almanya karşısına dörtlü bir savunma hattıyla çıktı ve darmadağın oldu. Joshua Kimmich ve Robin Gosens ikilisini durduramadılar. Almanlar oyunu Kimmich’in bulunduğu sağ kenar üzerinden kurdular ve oyunun yönünü hızlı bir şekilde Gosens’in bulunduğu sol kenara çevirdiler. Portekiz bununla başa çıkamamıştı.”

“Ayrıca insanlar Gosens’i Atalanta’da oynadığı için pek fazla tanımıyorlardı. Ancak o, kulübünde de bu sistemde oynayarak çok fazla gelişti ve gerçekten inanılmaz iyi bir sol kanat bek oyuncusuna dönüştü. Portekiz’i de tamamen bu şekilde devirdiler. Macaristan bile kadro kalitesi olarak Portekiz’in gerisinde olmasına rağmen üçlü savunmayla oynayarak Almanlar’ın kanat bekleriyle eşleşebilmiş onları daha iyi durdurmayı başarmıştı.”

İtalya ve İngiltere’yi neler bekliyor?

A Grubu’nu lider tamamlayan İtalya, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1’le geçmiş ve çeyrek finalde Belçika’nın rakibi olmuştu.

İngiltere ise D Grubu’nu Hırvatistan’ın önünde lider olarak tamamlamıştı. İngilizler, son 16 turunda ise Almanya ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi ise çeyrek finalde İsveç - Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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