La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Endrick, AS Roma'nın somut ilgisi altında. İtalyanlar, Real Madrid ile yaratıcı bir anlaşma yapmayı umuyor ve çok yönlü Brezilyalıyı hem santrforda hem de kanatlarda ideal bir takviye olarak görüyor.

Endrick, geçen sezon dönemin teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde neredeyse hiç süre alamadığı için Olympique Lyon'a kiralanmıştı. Yirmi yaşındaki santrfor, Fransa'da iyi bir yarım sezon geçirdi, Brezilya ile Dünya Kupası'na gitti ve şimdi José Mourinho'nun söz sahibi olduğu Madrid'e geri döndü.

Globo ve Marca'ya göre Mourinho, cumartesi günü Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında (2-2) bir gole imza atan Endrick konusunda henüz ikna olmuş değil. Mourinho'nun kadrosunda yeni bir forvet profili istediği, 21 yaşındaki Carlos Espí'nin kısa süre önce hızlı şekilde transfer edilmesinden açıkça anlaşılıyor. Fizik gücü yüksek, 1,94 boyundaki İspanyol, Levante'den 25 milyon euro karşılığında geldi.

Roma'nın teknik direktörü Tony D'Amico, sürpriz transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda ve La Gazzetta dello Sport'a göre "anlaşmanın uygulanabilirliğini değerlendirmek" için Madrid'e gitti. Ancak yönetici, Roma'nın Real Madrid'in bonservis bedelini muhtemelen ödeyemeyeceğini ve/veya ödemek istemeyeceğini de biliyor.

Bu nedenle Roma, Nico Paz tarzı bir anlaşma üzerinde duruyor. Arjantinli oyuncu, 2024'te Real tarafından yalnızca 6 milyon euro karşılığında Como'ya satıldı; karşılığında ise sadece 9 milyon euroluk bir geri satın alma maddesi konuldu.

Paz, Serie A'da adeta bir sansasyona dönüştü ve piyasa değeri de roket gibi yükseldi. Real bu opsiyonu kullandı, ardından onu yeniden 60 milyon euro karşılığında Como'ya sattı. Real yine bir geri satın alma opsiyonu koydurdu, ancak bu kez rakam biraz daha yüksek: 80 milyon euro.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, uzun süre Mason Greenwood ya da Crysencio Summerville'in kadrosunu güçlendirmesini umut etti, ancak bu oyuncular sırasıyla Fenerbahçe ve Al-Hilal'e gitti. Şimdi Romalılar umutlarını, Santiago Bernabéu'da 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Endrick'e bağlamış durumda.