Jose Mourinho en son ne zaman kupa kazandı? Eski Tottenham & Man Utd menajerinin kupa koleksiyonu

Jose Mourinho'nun dünya futbolunun en heybetli teknik direktörlerinden biri olduğuna dair ünü yıllar içinde biraz zedelendi, Tottenham'da sadece bir buçuk yıl sonra görevden alınması mirasına gelen bir başka darbe oldu.

Eski Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United patronu yine de kendini kanıtlamış bir isim ve Serie A devi Roma'daki son görevinde büyük kupalara yeniden göz dikti.

GOAL Türkiye ile Portekizli teknik direktörün en son ne zaman kupa kazandığına göz atalım.

Mourinho'nun kazandığı son kupa neydi?

Mourinho son kupasını, Manchester United ile 2016-17'de UEFA Avrupa Ligi'nde kazandı.

Kırmızı Şeytanlar, finalde Ajax karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti ve bu, Mourinho'nun Old Trafford'da teknik direktör olarak ilk sezonundaki ikinci büyük kupasıydı - ilkini Southampton'a karşı Lig Kupası'nda kazandı.

Avrupa Ligi zaferi, Mourinho'yu dümendeki ilk sezonunda büyük bir kupa kazanan ilk Manchester United patronu yaptı ve aynı zamanda Avrupa kupalarındaki finallerde yüzde 100'lük galibiyet rekorunu genişletti.

Mourinho, Tottenham'da geçirdiği süre boyunca kupa kaldıramadı ve İngiliz ekibinin Nisan 2021'de Manchester City'ye karşı İngiltere Lig Kupası'ndaki maçından bir hafta önce görevden alındı.

Mourinho, kupa kazanmadaki başarısı nedeniyle Kasım 2019'da Mauricio Pochettino'nun görevini devralmıştı, ancak Kuzey Londra'dan eli boş ayrıldı.

Tottenham ile 86 maça çıkan Mourinho, 19 beraberlik, 23 mağlubiyet ve 44 galibiyet elde etti.

Kuzey Londra'dan ayrıldıktan sonra İtalyan devi Roma'da göreve gelmesi uzun sürmedi.

Mourinho, Roma ile ilk sezonunda şampiyonluk mücadelesini yakalayamadı, ancak kulübü Feyenoord ile karşılaşacakları ilk Avrupa Konferans Ligi finaline taşıdı.

Mourinho'nun kupa koleksiyonu

Yıl Kulüp Lig Kupalar* Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Avrupa Konferans Ligi 2002-04 Porto 2 2 1 1 0 2004-07 Chelsea 2 4 0 0 0 2008-10 Inter 2 2 1 0 0 2010-13 Real Madrid 1 2 0 0 0 2013-15 Chelsea 1 1 0 0 0 2016-18 Manchester United 0 2 0 1 0 2019-21 Tottenham 0 0 0 0 0 2021-Günümüz Roma 0 0 0 0 0 - TOPLAM 8 13 2 2 0

*Kupalar, FA Community Shield, İtalya Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası gibi turnuvaları içerir.

Mourinho kariyeri boyunca sekiz lig şampiyonluğu kazandı ve bunu dört farklı ligde yaptı: Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya.

Toplam 13 yerel kupayı koleksiyonuna ekledi ve hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ni iki kez kazandı.

2003'ten bu yana, Portekizli teknik direktör, 25 kupa biriktirdi.