José Mourinho, Il Giornale'ye verdiği röportajda AS Roma'daki günlerini geriye dönük olarak değerlendirdi. Şu anda Benfica'nın teknik direktörlüğünü yürüten Mourinho, İtalya'nın başkentinde yaklaşık 2,5 yıl boyunca takımın başına geçmişti ve kendi ifadesiyle kariyerinin en güzel dönemini burada geçirdi.

Tottenham Hotspur'daki başarısız macerasının ardından Mourinho, 2021 yazında Roma ile sözleşme imzaladı. En büyük başarı ise bir yıl sonra geldi; I Giallorossi, Feyenoord'u mağlup ederek ilk Conference League şampiyonluğunu kazandı.

Conference League'i kazanarak Mourinho, Roma'nın on dört yıllık kupa hasretine son verdi. Ayrıca Mourinho'nun Roma'sı 2023'te Avrupa Ligi'ni kazanmaya çok yaklaştı, ancak final maçında penaltılarda Sevilla daha güçlü çıktı.

İtalya'da ise başarılar gelmedi. Vasat oyun eleştirildi ve üstelik bu performans bir kez bile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırmadı. 2024'ün başında Mourinho kovuldu, ancak bu, kulübe karşı olumlu duygularını hiç azaltmadı.

Roma'da kupa kazanmak neden bu kadar zor?"Bilmiyorum," diye yanıtlıyor Mourinho. "Roma, kariyerimdeki en güzel yerdi. Hiçbir futbol takımında böylesine inanılmaz bir atmosfer yaşamadım."

"Olimpico her zaman doluydu ve insanların oyunculara hayranlık duyması muhteşemdi. Beklentiler yüksek mi? Bu sorun değil, çünkü Conference League'i kazandık. Kutlamalar çılgınca geçti."

"Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım, Şampiyonlar Ligi zaferlerim sırasında bile (Inter ve FC Porto ile, ed.). Ama Roma'daki görevim sona erdi. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ya da aslında, tek bir şey: Kimse galibiyet alınamaması için Roma taraftarlarını suçlamamalı."

"Giallorossi taraftarları takımı destekleyenlerdir, kimse onlara parmak sallamamalı," dedi Mourinho. The Special One şu anda Benfica'da görev yapıyor. Benfica bu sezon Portekiz'de hala yenilgisiz ama büyük olasılıkla şampiyonluğu kaçıracak. Mourinho, önümüzdeki yaz Real Madrid'e dönerek tekrar zirveye çıkabilir.