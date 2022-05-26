Jose Mourinho en çok kupa kazanan teknik direktörler sıralamasında beşinci sırada

Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik direktör en çok kupa kazanan beşinci isim.

Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Tiran'da karşılaştığı Feyenoord'u tek golle geçerek kupaya uzanan Roma'da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho kariyerinin 26'ncı kupasını elde etti.

Tüm zamanların en fazla kupa kazanan teknik direktörleri listesine Alex Ferguson (48), Mircea Lucescu (35), Pep Guardiola (32) ve Valery Lobanovsky'nin (28) ardında gelen Mourinho, büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerindeki ilk Avrupa kupasını 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nı kazandığı Porto'da elde eden Mourinho, bir sonraki sezon aynı takımla Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Finale ulaştığı beş Avrupa kupasını da kazanma başarısı gösteren 59 yaşındaki teknik direktör, Porto ve Roma'nın yanı sıra Inter ve Manchester United ile de Avrupa şampiyonluğu yaşadı

Lucescu'nun üç kupası Türkiye'de.

Sıralamada Guardiola ve Mourinho ile birlikte aktif olarak görev yapan bir diğer teknik direktör olan Lucescu ise Dinamo Kiev'in yer aldığı Ukrayna Ligi'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iptal olmasından dolayı sezonu kupasız kapatmıştı.

2004-2004 yılları arasında Türkiye'de çalışan 76 yaşındaki Lucescu elde ettiği 35 kupanın üçünü Türkiye'de kazanmıştı.

Alex Ferguson'un rekorunu kırmaya en yakın isim olarak görünen Pep Guardiola ise kariyeri boyunca sadece üç takımda çalıştı. Barcelona'da başlayan kariyerini Bayern Münih ve Manchester City'de sürdüren İspanyol çalıştırıcı, son beş Premier Lig sezonunun dördünde zafere ulaşsa da Barcelona'dan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaramadı.

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