Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının şimdiden Barcelona ile aynı seviyede olması gerektiği yönündeki görüşleri reddederek pazar günkü karşılaşma öncesinde bu tür kıyaslamaları “haksız” olarak nitelendirdi. Portekizli teknik adamı Camp Nou'da zorlu bir sınav bekliyor. Takımı, La Liga puan durumunda liderin altı puan gerisinde.

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Mourinho sabır istiyor

Mourinho, son El Clasico öncesindeki beklentileri aşağı çekerek Madrid takımının, Barcelona'nın oturmuş düzenine kıyasla hâlâ gelişim aşamasında olduğunu vurguladı. Üst üste dört galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında alınan ikna edici 4-1'lik galibiyet de dâhil olmak üzere son dönemde yükselen performansa rağmen eski Chelsea teknik direktörü, insanların iki İspanyol devi arasındaki istikrar farkını göz ardı ettiğini düşünüyor.

Mourinho, RTL'nin aktardığı açıklamasında, “Bir hafta önce Barça'nın bizi farklı yeneceğini düşünenlerin hâlâ aynı şeyi düşündüğünü sanıyorum. Sırf Paris maçı ya da Madrid'in Leipzig karşısındaki (4-1'lik galibiyeti) nedeniyle fikirlerini değiştireceklerini düşünmüyorum” dedi.

Madrid'de yeni bir proje inşa ediliyor

Madrid teknik direktörü, Hansi Flick'in 2024'te takıma katılmasından bu yana felsefesini Barcelona'da uygulamak için önemli bir süreye sahip olduğunu, Santiago Bernabeu'daki durumun ise çok farklı olduğunu vurguladı. Real Madrid'in iki sezon boyunca önemli bir kupa kazanamamasının ardından bu yaz göreve gelen Mourinho, takımının kendi yönetiminde henüz yolun başında olduğu konusunda ısrarcı.

Teknik direktör, Dünya Kupası sonrası verilen aralar ve son millî maç dönemleri nedeniyle tüm kadroyla geçirdiği sürenin ciddi biçimde kısıtlandığını, bunun da antrenman sahasında taktiksel uyum sağlamak için pek az fırsat bıraktığını belirtti. Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar bize tamamlanmış bir ürün gibi bakıyor. Oysa futbolda tamamlanmış ürünlerden söz etmek zor, çünkü hiçbir zaman tamamlanmıyorlar... Ama insanlar bize sürecin ileri bir aşamasındaymışız gibi bakıyor.”

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“Üç aydır çalışıyoruz. Bunun içinden oyuncuların (Dünya Kupası'ndan) döndüğü sezon öncesi dönemi ve son millî maç arasını çıkarırsanız bir buçuk, iki aydır birlikteyiz... Bu, bir ürünün başlangıcı. Teknik direktörün öğrendiği, analiz ettiği, izleyeceği yolları adım adım belirlediği, oyuncuların da teknik direktörü tanıdığı ilk aşamadayız... Bu durumdaki bir takımı (daha oturmuş takımlarla) kıyaslamanın adil olmadığını düşünüyorum.”

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El Clasico'da önceki formun önemi yok

Puan tablosundaki altı puanlık farka ve Barça'nın ligdeki üstünlüğüne rağmen Mourinho, önceki sonuçların hafta sonu maçı öncesindeki havayı belirlemesine izin vermiyor. Barcelona kısa süre önce PSG karşısında nadir görülen bir yenilgi yaşarken Madrid karşılaşmaya yakaladığı ivmeyle çıkacak. Ancak teknik direktör, Katalonya'da düdük çaldığında geçmişin ve son dönemdeki formun pek az şey ifade edeceğini vurguluyor.

Teknik direktör, “İyi bir gidişat yakaladık; maçlar kazanıyor, iyi oynuyor ve gol atıyoruz. Ama El Clasico'da daha önce ne yaptığınızın önemi yok, hiçbir etkisi olmuyor. El Clasico benzersiz bir maç; normalde futbol dünyası onu izlemek için durur. Umarım harika bir maç olur. Ve biz kazanırız” dedi.

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Lamine Yamal tehdidi

Maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri, 19 yaşındaki İspanyol Lamine Yamal'ın formu. Yamal, Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Ancak Mourinho, genç oyuncunun muazzam yeteneğini kabul etmekle birlikte Barcelona kanat oyuncusunun sağ taraftaki etkisini durdurmak için taktik planını özel olarak değiştirmeyeceğini açıkça belirtti.

Savunma stratejisi sorulduğunda Mourinho, “O harika bir oyuncu ve harika oyunculara saygı duyarsınız” dedi ve ekledi: “Saygı duymak başka, planları ve dizilişleri değiştirip kendi özünüzü unutmak başka. Bunu ne onun ne de karşılaşacağımız başka bir çok kaliteli oyuncu için yapacağız.”