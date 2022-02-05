Jose Mourinho'dan VAR kararına tepki: "Futbol, artık bizim sporumuz değil"

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Genoa'ya karşı son dakika golünün verilmemesinin ardından futbolun artık aynı spor olmadığını kanıtlandığını söyledi.

Nicolo Zaniolo, maçın sonunda ev sahibi takıma üç puanı vermiş gibi görünüyordu, ancak VAR tarafından yapılan bir kontrolde Tammy Abraham'ın hazırlık sırasında yaptığı bir faulün ortaya çıkmasıyla gol iptal edildi.

Mourinho ne söyledi?

Karar, Portekizli teknik direktörü çileden çıkardı.

"Bizim sporumuz, yıllar önce insanların sevdiği bir spor, kesinlikle değişti. Bu farklı bir spor. Farklı bir spor" dedi Mourinho, DAZN'e verdiği maç sonu demecinde.

"Eğer bu bir faul ise, o zaman bu artık futbol değil, başka bir şey demeliyiz. Farklı bir isme ihtiyacımız var çünkü bu farklı bir spor.

"Hakem bir hata yaptı ve golü vermediyse yanlış yaptığına ilk üzülen o olacak. Ancak Roma için ise bu bir deja vu, çünkü bu sezon bizim başımıza birçok kez geldi.

"Diğer bir seçenek daha var, o da güçlülerin gözünde Romalıların 'küçük' kabul edilmesi. Yedi ay önce buraya gelen Mourinho'nun öncekinden farklı bir profili olduğu için onu orada bırakıyorum."

Roma'nın durumu

Stadio Olimpico ekibi, sıralamada dipte yer alan Genoa ile berabere kaldıktan sonra hala altıncı sırada.

Dört maçtır yenilmeyen Roma, Salı günü Coppa Italia'da Inter ile karşılaşacak.

Beş gün sonra Serie A'da Sassuolo ile karşılaşacaklar.

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