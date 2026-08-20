"Arda'yı seviyorum. Bence Arda'nın başına, Luka'nın (Modric) ve Bernardo'nun (Silva) başına gelenin birazı gelecek: Önde başlarsın ve geride bitirirsin" diyen Portekizli, Türk oyuncunun geleceğine dair değerlendirmede bulundu.

Teknik direktör genç oyuncu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: "10 numara, hücum oyuncusu olarak başlarsın ve 8 numara olarak, ardından 6 numara olarak bitirirsin. Bence Arda, gelişimi ve oyun anlayışı göz önüne alındığında bu yolu izleyecek."

Beklenen kupaların gelmediği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Mourinho, Madrid'de kadroyu yeniden yapılandırma göreviyle karşı karşıya. Yeni transferlerin takıma entegre edilmesinin yanı sıra teknik adamdan, kulüpteki oyuncuları yeniden en üst seviyelerine çıkarması bekleniyor.

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Arda Güler, Real Madrid'de nasıl bir rol üstlenebilir?

Buna, 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer edilirken tam 28 milyon euroya mal olan Güler de dahil. Ancak orta saha oyuncusu, yıldızlar topluluğunda şu ana kadar kalıcı bir çıkış yapmayı başaramadı. Bu duraklamanın nedenlerinden biri, farklı pozisyonlarda değerlendirilmesiydi. Mourinho'nun planlarında ise şimdi sabit bir rol belirginleşiyor.

Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarının ardından Madrid ekibinin kadrosunda uzun süredir derinden oyunu yönlendiren klasik bir oyun kurucu eksikliği var. Dünya şampiyonu Rodri'nin planlanan transferi gerçekleşmedi, o ise FC Barcelona'ya gitmeyi tercih etti.

Real'in şu anki merkez orta saha kadrosunda yer alan Fede Valverde ya da Aurelien Tchouameni, bu gereklilik profilini karşılamıyor. Güler için orta sahada daha derin bir pozisyona çekilmek, daha fazla süre alma fırsatı sunabilir.

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Jose Mourinho, Bernardo Silva'yı göklere çıkardı

Mourinho, programda Güler'in yanı sıra yeni transfer Bernardo Silva hakkında da konuştu. Orta saha oyuncusu, rakipler FC Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgisine rağmen eflatun-beyazlılara katıldı.

Mourinho yeni transfer için, "O, Pep Guardiola'nın oyuncusu ve sana her şeyini verir. Umarım az problemimiz ve çok istikrarımız olur. Eğer az problemimiz ve çok istikrarımız olursa, Bernardo bugün benim için merkez orta sahada oynayacak bir oyuncu. Ama Bernardo 10 numara olarak, sağ kanatta oynayabilir, içe kat edebilir. Bernardo her yerde oynayabilir" dedi.

Teknik adam son olarak onun transferinin tamamen sportif gerekçelere dayandığını vurguladı: "O, öteden beri sevdiğim bir oyuncu. Barcelona'nın onu istemesiyle, Atletico'nun onu istemesiyle ilgisi yok. Onu çalacağımız için komşumuzun üzülecek olmasıyla da ilgisi yok. Benim kanaatim, Bernardo'nun Real Madrid seviyesine uygun olduğuydu."