Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki tepkisi olay oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu.

Maçın ilk dakikasında Sebastian Szymanski, net fırsatı gole çeviremedi.

Bu pozisyon ardından teknik direktör Jose Mourinho çılgına döndü. Bunun yanında Mourinho, daha önce görüşmemiş bir hareket yaptı.

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Mourinho çılgına döndü!

79. dakikada Fenerbahçe'de Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Fakat ofsayt bayrağı kalktı ve gol iptal oldu. Teknik Direktörü Jose Mourinho, itiraz ettiği pozisyonu yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu.

Hakem Cihan Aydın, tecrübeli teknik direktöre sarı kart gösterdi.

İşte o anlar:

Fenerbahçe, sonuç olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve puanını 16'ya yükseltti.