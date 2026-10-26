Jose Mourinho, Barcelona karşısında alınan dramatik 2-1’lik galibiyetin ardından Real Madridli oyuncularını ayakları yere basmaya devam etmeleri konusunda uyardı. Portekizli teknik direktör, Kylian Mbappe’nin son dakikalardaki belirleyici performansı Camp Nou’da çok önemli bir galibiyet getirse de asıl hedefin La Liga şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

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Mbappe, El Clasico galibiyetinde parladı

Madrid, pazar günü Camp Nou'da oynanan El Clasico'da Barcelona karşısında kritik bir 2-1'lik galibiyet elde etti. Galibiyeti getiren isim Mbappe oldu. İki gol atan Mbappe, La Liga'nın zirvesiyle arasındaki farkın yalnızca üç puana inmesini sağladı.

Fransız forvet, 41. dakikada şansının yardımıyla gol perdesini açtı. Barcelona savunmacısı Gerard Martin topu uzaklaştırmak istedi ancak top doğrudan Mbappe'ye çarpıp ağlara gitti. Raphinha daha sonra ev sahibi ekip adına skoru eşitleyerek maçın son bölümünü heyecanlı hâle getirdi. Ancak Mbappe, oyuna sonradan giren Eduardo Camavinga'nın isabetli pasını aldıktan sonra etkileyici bir kontra atağı 87. dakikada golle tamamlayıp galibiyeti getirdi.

Mourinho, lig şampiyonluğuna odaklanılmasını istiyor

Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste beşinci galibiyetini aldı. Bu etkileyici form grafiğine rağmen Mourinho, takımının büyük hedefe tamamen odaklanmasında kararlı. Portekizli teknik direktör, en büyük rakiplerine karşı alınan tek bir galibiyetin nihai hedef olmadığını açıkça belirtti. Oyuncularının lig sezonunun kalan bölümünde konsantrasyonlarını korumasını istiyor.

“Bu büyük bir galibiyet ama işe döndüğümüzde kimsenin ayaklarının yerden kesilmesine izin vermeyeceğim,” dedi Mourinho. Sözlerini aktaran ESPN'ye göre şöyle devam etti: “Bugün kazanıp El Sardinero'da [gelecek hafta sonu Racing Santander deplasmanında] kaybedersek Real Madrid'in amacı Camp Nou'da kazanmak değil, ligi kazanmak. Devam etmeliyiz.”

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Futbol dünyası için seyirlik bir maç

Bu köklü rekabetin son karşılaşması, maç öncesindeki yüksek beklentileri karşıladı. İki takım da hücum etme isteğini açıkça göstererek dünyanın dört bir yanında maçı izleyen taraftarlara heyecan verici bir mücadele sundu. Mourinho, maçın genel kalitesinin yanı sıra oyuncularının yoğun baskı altında gösterdiği performansı da övdü.

“Bence harika bir maçtı,” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst düzey bir maçtı. Futbolu seven dünyanın izlemek için durduğu bir maçtı ve hayal kırıklığına uğramadılar... Bizim açımızdan çocuklar olağanüstü bir maç oynadı. İyi organize oldular, odaklandılar ve büyük cesaret gösterdiler. Bence büyük bir rakibe karşı çocuklar için harika bir galibiyet. Bunu hak ediyorlar.”

Gözler Racing Santander maçına çevrildi

Madrid artık hızla yeniden lig mücadelesine odaklanmalı. Bu hafta sonu Racing Santander ile karşılaşmak üzere El Sardinero'ya gidecek. Real Madrid, La Liga'da on maçta topladığı 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lig lideri Barcelona'nın üç, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in ise bir puan gerisinde.