Roma patronu Jose Mourinho Cumartesi günü ateşli bir basın toplantısında gazetecilerle bir kez daha çatıştı. Bir gazeteciye 'benim karşımda altınıza s*çıyorsunuz' dedi.

Eski Real Madrid, Chelsea ve Manchester United menajeri, takımının bu hafta sonu Sampdoria'ya yapacağı gezi öncesinde konuşuyordu.

Ancak, sık sık olduğu gibi, 'Özel Kişi konferanstaki açıklamalarıyla tüm manşetlere çıktı.

Ne söylendi?

"Senden çok daha şiddetli bir soru bekliyordum. Dün seni radyoda duydum, çok daha agresif, çok daha eleştirel, çok daha şiddetliydin. Bu kadar kolay bir soru beklemiyordum" diyerek gazeteciye ateş etti.

"Bu yüzden ulaştığım sonuç, radyoda aşırı agresif ve aşırı şiddetli olduğun. Sonra buraya gelip karşımda altına s*çıyorsun."

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Mourinho'nun Roma'sı, Serie A sezonu son aşamalarına girerken Avrupa için çekişmeye devam ediyor.

2021-22'de sekiz maç kala şu anda altıncı sırada yer alıyorlar, Konferans Ligi için yeterince iyi, ancak Atalanta bir maç eksiğiyle önünde.

Bu arada ezeli rakipleri Lazio, Avrupa Ligi ön elemelerinde sadece bir puan önde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi potasında Roma'nın sekiz puan üzerinde dördüncü sırada yer alan Juventus bile henüz ulaşılamayacak durumda değil.

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