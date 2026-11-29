Real Madrid'in cumartesi günü Alaves karşısında sezonun ilk iç saha yenilgisini almasının ardından Jose Mourinho sert konuştu. Portekizli teknik direktör, Jude Bellingham'ın tartışmalı kırmızı kartı sonrası hakem Guillermo Soto Grado'nun yıldız oyuncularına karşı kişisel bir tutumu olduğunu ima etti.

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Bellingham'ın kırmızı kartı sonrası Mourinho'dan hakeme tepki

Takımının Alaves karşısında sezonun ilk iç saha yenilgisini almasının ardından Madrid teknik direktörünün hayal kırıklığı belirgindi. Deneyimli çalıştırıcı, Quique Sanchez Flores'i taktik yaklaşımından dolayı tebrik etmekte gecikmedi ancak en sert sözlerini hakem Soto Grado'ya yöneltti. Hakemin Jude Bellingham'ı oyundan atma kararı, Santiago Bernabeu'daki maç sonrası değerlendirmelerin odağına yerleşti. Mourinho da hakemin maçtaki tutumunu sorguladı. Tekrarlanan bir tutumun kanıtı olarak Kylian Mbappe'nin Nisan 2025'te ve Vinicius Junior'ın Ocak 2025'te yaşadığı olayları gösterdi.

Mourinho, “Hakem, sahaya attıkları toplara ve beş saniye konusuna karşı çok hoşgörülüydü. Bu hakem iki sezon önce Mbappe'yi, geçen sezon Vinicius'u, şimdi de Bellingham'ı oyundan attı... Bakalım gelecek sezon sıra Courtois'ya mı gelecek. Bence bu hakem gücünü göstermeyi, ne kadar olağanüstü biri olduğunu göstermeyi seviyor”, dedi. Sözlerini AS aktardı.

Mourinho, yedek kulübesinde izlediği görüntüden çok Bellingham'a güveniyor

Bellingham'ın kartı ve orta saha oyuncusunun dahil olduğu tartışmalı penaltı pozisyonu özellikle sorulduğunda Mourinho, kenardaki ilk tepkisine ilişkin dikkat çekici bir açıklıkla konuştu. Madrid teknik direktörü, görüntüleri yedek kulübesindeki tablette hızla izlediğinde kararın kendisine şüpheli göründüğünü kabul etti ancak oyuncusuyla kamuoyu önünde ters düşmeyi reddetti.

“Penaltı konusunda dürüst olayım, yedek kulübesinde tabletten izledim ve bana şüpheli göründü ama Jude penaltı olduğunu söylüyor”, diye açıkladı Mourinho. “Oyuncu penaltı olduğunu söylüyorsa ben de öyle düşünmeliyim. Oyuncuya inanmalıyım. Tablette hızlıca baktığımda abartılı bir penaltı kararı olabileceği izlenimini edindim. Bu his bende kaldı ama Jude'un bana söylediklerinden de eminim.”

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Mourinho fiziksel dinçlik eksikliğinden yakındı

Hakem yönetimine yönelik şikâyetlerine rağmen Portekizli teknik direktör, takımındaki fiziksel dinçlik eksikliğinin sahada belirleyici olduğunu açıkça kabul etti. Performansa ilişkin hâlâ değerlendirilmesi gereken çok şey olduğunu söylerken en belirgin sorunun yorgunluk olduğunu vurguladı.

“Katılıyorum. Quique planını yaptı ve bu bizim için sürpriz değildi. Dün, bize karşı savundukları gibi savunacak bir takıma karşı oynamaya alışmak amacıyla antrenman yaptık. Hakemin süreler ve duraklamalar konusunda çok hoşgörülü davranması onların şansıydı. Daha fazla yanıt bulmam gerekiyor ama benim için açık olan bir şey var: Fiziksel dinçlik eksikti”, dedi Mourinho.

Sociedad maçı öncesi kadro sıkıntısı

Tüm kulvarlarda 11 maç sonra ilk yenilgisini alan Madrid, La Liga tablosunun zirvesindeki ezeli rakibi Barcelona ile puanlarını eşitleme fırsatını kaçırdı. Bu yenilginin yarattığı sıkıntıya ek olarak Mourinho, hafta içinde Real Sociedad ile karşılaşmak üzere Anoeta'ya yapılacak zorlu deplasmanda ceza nedeniyle iki önemli oyuncusundan yoksun kalacak. Bellingham maçta iki sarı kart görerek oyundan atılırken Ibrahima Konate de bu lig sezonunda beşinci kez hakemin defterine girdi. Böylece iki oyuncu da yaklaşan maçta forma giyemeyecek.